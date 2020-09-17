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    自由日日shoot》分析名單 有利中國「混合戰」

    振華數據小檔案

    振華數據小檔案

    2020/09/17 05:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕中國深圳振華數據公司利用數據挖掘，大規模蒐集全球政要、名人資料。數據挖掘常被廣告主、企業使用，找出社群媒體話題趨勢或用戶行為，不盡然非法，但振華與中國政府和軍方的關係，使此事格外受到外界關切；看似片段、瑣碎的資料，經過長時間蒐集、分析，可成為「混合戰」（hybrid war）的武器，達成戰略目標。

    「混合戰」使用非傳統、非正規戰術，支援傳統、正規軍事力量，包括利用資訊弱點進行心理、政治、經濟或網路攻擊，造成社會分裂、煽動族群緊張、政治衝突。在當前世界高度仰賴網路下，駭客入侵、操弄網路資訊、假消息行動等，均是「混合戰」的手段，可做為廣泛的戰略軍事策略重要一環，達成「不戰而勝」。

    經數據分析 資料成戰略武器

    美國非營利智庫「戰略及預算評估中心」（CSBA）二○一九年一項報告指出，中國的「混合戰」手法是由政治戰元素驅動，多半開始於邊緣或真空地帶和領域，大量運用民用、準軍事手段，結合軍事，分裂、破壞和削弱敵方能力。

    超越傳統 何時何地都戰場

    中國軍事作家喬良、前解放軍空軍大校王湘穗在一九九九年出版的「超限戰」一書中提到混合戰的概念：未來戰爭是以超越傳統戰爭手段範圍的貿易、金融、網路、媒體、生態戰等手段進行，「何時何地都是戰場」。

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