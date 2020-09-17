自由日日shoot》妻也在名單上 林昶佐:中國滲透各行各業

台灣政商藝界遭中國情蒐數據監控。（資料照）

2020/09/17 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕中國企業「振華數據」日前遭澳洲媒體披露，有多達兩百四十萬的全球名人資料庫，至少兩千九百名台灣人也在內，甚至無黨籍立委林昶佐的妻子、閃靈樂團團長Doris（葉湘怡）也在內。對此，林昶佐昨表示，中國進行統戰與滲透時，沒有分政治不政治，各行各業都要滲透。而同在名單上的民進黨立委蔡易餘則表示，「沒在怕的啦」，要監控就隨他監控。

林昶佐表示，這份流出的名單，顯然就是國際監控名單，妻子Doris本身就是閃靈樂團的團長、也是閃靈的代表人物，國際知名度本來就很高，過去閃靈接受媒體訪問，也都是以Doris為主，「在國際間的知名度比我都還要高」，因此夫妻倆對於出現在名單中不會特別驚訝。

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媒體詢問會不會害怕？林昶佐說，因為不驚訝，所以不至於害怕，也有這樣的心理準備很久了，過去閃靈樂團在歐洲、美國開演唱會，也常會遇到特定中國人士或管道給予施壓。林昶佐說，面對中國這麼危險的政權，透過科技、網路想辦法監控異議份子，收集異議份子資訊，這也是現在全世界為什麼對中國有這麼高的警戒；而中國透過科技，大量系統性監控全世界的人，他覺得非常危險。

林昶佐表示，名單中包括國際娛樂圈人士，當然也包括台灣，因此Doris當然在這個領域內被監控。

「我們才沒在怕的啦」

蔡易餘受訪表示，現在中國意圖監控就達到嚇阻效力，事實上，「我們才沒在怕的啦」。他說，中國這樣做，只是會讓台灣更團結。翁重鈞則表示，這些資料數據在Google上也都查得到，要找也都有。

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