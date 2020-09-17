自由日日shoot》中國情蒐逾2900人 台灣政商藝界全監控

台灣政商藝界遭中國情蒐數據監控。（資料照）

2020/09/17 05:30

振華數據全球20數據中心 收集240萬人

〔編譯陳成良／綜合報導〕與中國軍方和情治安全系統有關聯的深圳「振華數據公司」，涉嫌利用遍布全球的廿個數據中心，收集涵蓋多國政要、軍官、名流的二四○萬人個資，震驚各界。外媒揭露，其中包括至少兩千九百名台灣名人，包括外交部長吳釗燮、前總統馬英九、親民黨主席宋楚瑜等政要、企業人士及其親屬，甚至閃靈樂團團長、立委林昶佐之妻葉湘怡（Doris）都在列。

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自由亞洲電台（RFA）透露的台灣名人名單，可粗略分為幾類，一是高知名度的政治人物，二是外交軍警界人士，三是科技界和學界人士，四是地方首長及民意代表，五是有犯罪紀錄或黑道人士，六是傳媒娛樂界人士，七是前述人士的親屬或伴侶等。

資料庫詳細 犯罪紀錄也收

目前披露的台灣名人資料，雖然只有英譯姓名和性別是完整的，但部分人士還有照片或法律案件等資訊，整體資料庫編排非常詳細，從性別、年齡、生日、出生地與職務、電子郵件信箱、婚姻狀況，以及各類社群媒體帳號等個資，若有涉及收賄、走私等犯罪紀錄，名單上也會詳細記載。

名單跨界 無蔡英文韓國瑜

有趣的是，蔡英文總統及曾引發「韓流」的前高雄市長韓國瑜，並未列入名單，但馬英九、吳釗燮、宋楚瑜、立委蔡易餘、前立委沈富雄、段宜康、台獨鬥士蔡丁貴、前台聯主席黃昆輝、前台灣高鐵董事長殷琪、還有李登輝孫女李坤儀、葉湘怡、藝人吳克群，以及前副總統嚴家淦、白冰冰前夫梶原一騎等已經過世的名人也都在列。

RFA指出，儘管這個資料庫的內容有八十％都是公開的，但細節就在其餘廿％，那些未公開資訊是如何取得、如何分類、有什麼情報價值？名單人士的網路足跡都被詳細收集，極可能是要描繪出一幅交友關係圖，然後加以鎖定，例如可能透過誰在「臉書」與香港民主運動人士有關的發文互動，判斷哪些是可能幫助過他們的帳戶。

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