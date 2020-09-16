岸信夫內定防衛相 日新閣超友台

日本跨黨派國會議員組成的友台團體「日華議員懇談會」，八月十九日在眾議員會館召開臨時大會，向會員報告日華懇組團訪台弔唁前總統李登輝一事。會後岸信夫（右）、日華懇會長古屋圭司（右二）等人與我駐日代表謝長廷合影。（駐日特派員林翠儀攝）

2020/09/16 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十五日報導〕日本自民黨新總裁菅義偉，十六日將經過國會指名成為日本第九十九任首相。內閣人事安排也在十五日晚間明朗化，安倍晉三的胞弟岸信夫內定為防衛大臣，成為注目焦點。岸信夫相當友台，現任跨黨派友台議員聯盟「日華議員懇談會」幹事長，上月九日曾參加前首相森喜朗率領的「前總統李登輝弔問團」訪台。

現年六十一歲的岸信夫是安倍胞弟，從小就過繼給舅舅岸信和當養子，據說他在就讀大學時才發現自己的身世，曾受到很大打擊。岸信夫在慶應大學經濟系畢業後進入住友商社任職，二○○四年當選參議員進入政壇，二○一二年轉戰眾議員，協助胞兄安倍率領自民黨奪回政權。

請繼續往下閱讀...

岸信夫在二○一三及一六年兩度就任安倍內閣的外務副大臣，負責與美國交涉美軍遷移至岩國基地事宜，現任自民黨國會對策副委員長，相當於立院黨鞭第二把手。日本放送協會（NHK）報導，菅義偉起用岸信夫首次以防衛大臣入閣，主要是對他在外交和安全保障方面的處理能力。

是安倍胞弟 每年參加我國慶酒會

岸信夫近年不但頻繁訪台參加官方活動，每年也都會帶著妻子參加在東京舉辦的國慶酒會。李前總統過世後，駐日代表處設置悼念簽名處，他還帶著妻兒一起前來，對台灣有情有義不言可喻。上月他到台北弔唁時，還透露他生平首次出國旅行就是和家人到台灣，至今仍記得台灣溫暖的人情味。

安倍兄弟出身日本政治世家，岸信夫較晚踏入政壇，但從未以胞兄名義提升自己的知名度。日本政壇尊重個人隱私，也鮮少以「安倍胞弟」介紹他，但近年他出現在挺台場合，都會被介紹為「安倍胞弟」，強調他具有「安倍分身」的重要性，岸信夫也未曾露出難色。岸信夫曾說，安倍相當重視台灣，因為台灣對日本的安全具有不可或缺的重要性。

「日華懇」議員本週預定再度組團訪台，參加李前總統的告別式，團長暫定仍為森喜朗，但森喜朗日前不慎在家跌倒導致左手腕受傷，目前不確定是否影響訪台行程。岸信夫即將入閣，這次能否訪台也備受矚目。

今年8月日本前首相森喜朗（右1）率團來台弔唁故總統李登輝，總統蔡英文（右2）在總統府接見，岸信夫（左1）也是訪問團成員。（中央社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法