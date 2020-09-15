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    謠言終結站》美遭無人機森林縱火？查無此事

    謠言終結站

    謠言終結站

    2020/09/15 05:30

    網傳內容：美國聯邦調查局（FBI）官員透露，美國土安全部分析模型顯示，西海岸山火多數初始火點沿森林公路蔓延引發調查，57歲華裔移民李建軍疑似利用無人機縱火，遭搜查住所，從其筆電發現相關影片，汽車GPS紀錄顯示他在8月初多次前往火區。

    查證結果：MyGoPen事實查證網站指出，貼文引用的原始影片是過去介紹如何透過直升機在高空策略性縱火，快速建立防火帶阻止火勢蔓延的方法，與無人機縱火說法無關，影片的描述也缺乏任何有可信度的新聞媒體報導。

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