美駐中大使離任 加入川普競選團隊

美國駐中國大使布蘭斯塔德將於十月初離任，退休後將返回美國愛荷華州。圖為布蘭斯塔德二○一七年針對劉曉波事件公開發表評論。（美聯社檔案照）

2020/09/15 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕在美中關係日趨緊張之際，美國國務卿龐皮歐十四日突然透過「推特」宣布，任職逾三年的美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）將離任，感謝他對平衡美中關係的貢獻。但龐皮歐並未詳細說明布蘭斯塔德離任的具體原因，也沒有透露可能的繼任人選。觀察家指出，新任美國駐中大使最快明年到任，美國恐有半年之久沒有駐中大使，「造成美中外交的實質降級！」

新大使可能明年才到任 專家︰美中外交實質降級

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美國駐中使團十四日也發布聲明，證實布蘭斯塔德將離任的消息，布蘭斯塔德已於上週透過電話告知總統川普，將於十月初退休，返回美國愛荷華州。聲明指出，布蘭斯塔德感謝美國駐中大使館人員的辛勞，表示任內最令他感到驕傲的工作，便是促成第一階段美中貿易協議，以及成功減少中國出口類鴉片止痛劑「芬太尼」（Fentanyl）至美國的數量，拯救數以千計美國民眾的性命。美國官員透露，布蘭斯塔德卸任後將加入川普的競選團隊助選。

七十三歲的布蘭斯塔德曾擔任六任愛荷華州州長，為美國史上任期最長的州長，任內曾數度訪問中國，與北京高層關係甚佳。二○一六年被川普任命為駐中大使後，時任中國外交部新聞司司長陸慷甚至表示，布蘭斯塔德是「中國人民的老朋友」。據報導，布蘭斯塔德也是中國國家主席習近平的多年老友，兩人從一九八○年代就認識。

然而，隨著美中關係惡化，布蘭斯塔德二○一八年撰文批評中國利用美國的民主推動「大外宣」，本月更投書中共機關報《人民日報》，批評中國政府對美方的要求空有承諾，卻未付諸實行，讓雙方關係愈來愈不平衡。投書遭《人民日報》拒絕刊登，甚至發表聲明譴責其「內容漏洞百出，與事實嚴重不符」。

龐皮歐首席中國顧問 余茂春遭安徽老家逐出族譜

另一方面，近日網路上流傳一段影片，指稱美國海軍學院東亞和軍事史教授、美國國務卿龐皮歐首席中國政策顧問余茂春的故鄉中國安徽省余氏家族，開會痛斥余茂春為「漢奸」，並將他逐出族譜。據傳余茂春的母校重慶市永川中學，也將余茂春的名字從高考（聯考）狀元紀念石碑鑿除。中國民運人士王丹對此嘲諷道，此舉充分顯示中共在意識形態上的弱勢和落後，「這種可笑的反擊，只能說明中共的黔驢技窮。自以為是條龍，其實不過是頭驢。」

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