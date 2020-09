中英對照讀新聞》Couples design their own "virtual babies" at Dutch art exhibit 荷蘭藝術展 伴侶可自創「虛擬嬰兒」

荷蘭虛擬實境藝術展,民眾可自創數位嬰兒。(路透)

2020/09/14 05:30

◎陳成良

Couples who want children of their own got a brief taste of parenthood by creating their own "digital babies" during a virtual reality art exhibit in the Netherlands.

荷蘭舉行的一場虛擬實境藝術展中,想要有自己小孩的伴侶,可以藉由創造「數位嬰兒」,短暫體會當父母的滋味。

請繼續往下閱讀...

Visitors selected the baby’s character traits, physical appearance and other features by answering questions on a computer tablet.

訪客透過平板電腦回答問題,選擇嬰兒的人格特質、外貌和其他特徵。

They sat in sofas in a futuristic room with soft lighting and flowing drapes, which was all part of an installation called "IVFX: posthuman parenting in hybrid reality," created by Dutch visual artist Victorine van Alphen.

荷蘭視覺藝術家艾爾芬推出的這項「IVFX:後人類混合現實為人父母體驗」裝置藝術展,場地是個充滿未來感的房間,有柔和的燈光和飄逸的布幕,讓參觀民眾坐在沙發上。

Their choices were then used to form a computer generated infant - a pulsating pink creature in an incubator, which squealed and had a red glowing heartbeat.

接著電腦會依據他們的選擇,在培養器裡生成一個嬰兒,這個粉紅色的蠕動生物 ,會發出尖叫,心跳會發出紅光。

新聞辭典

trait︰特徵,特性。例句:Jim’s two most pleasing traits are generosity and energy.(吉姆最討人喜歡的特點,是豪爽和充滿活力。)

hybrid:名詞,混合體,(動物或植物的)雜交種;油電車。例句:These are hybrid roses. (這些是雜交玫瑰。)

squeal:動詞,發出長而尖的聲音;尖叫; 大聲抱怨。例句:He squealed the words out. (他吼叫著說出那些話。)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法