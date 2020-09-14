華為等科技大廠被美制裁 習坦言︰關鍵技術受制外國

中國國家主席習近平八日在北京人民大會堂舉行的「全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會」上發表談話。（美聯社檔案照）

2020/09/14 05:30

國際形勢對中國很不利

〔編譯茅毅／綜合報導〕針對中國「國民經濟和社會發展第十四個五年規劃綱要」（簡稱十四五）的科技事業發展，中國國家主席習近平十一日在北京主持科學家座談會並發表談話，坦言目前中國很多基礎理論的研究仍處於落後，在農業和工業方面，若干關鍵核心技術受制於外國，部分關鍵零組件及原材料必須仰賴進口，承認當前國際形勢對中國很不利。

科技業的命門快被掐住

對此，法國國際廣播電台（ＲＦＩ）報導，此與「華為」等科技集團遭美國制裁，晶片大廠「中芯國際」也可能步華為後塵，被美國政府列入貿易黑名單的國際困境有關。美國總統川普已下令，將華為、中興通訊和短影音平台「抖音」及其海外版TikTok的「字節跳動」等二七五家中國企業，列入美國出口管制的實體清單。ＲＦＩ報導，一旦中芯國際被禁止從美國供應商取得設備和技術，就等於「掐住了中國科技業的命門」。

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要搞清楚「源頭和底層」

習近平說，鑑於國際競爭激烈，單邊與保護主義高漲，中國尤其要將原始創新能力的提升，擺在更突出的位置，實現更多「從○到一（即從無到有）」的突破。他還說，中國目前面臨的許多關鍵技術問題，核心原因是「源頭和底層」的東西沒搞清楚。

習近平表示，在農業上，中國很多種子必須大量依賴外國進口，農產品的種植與加工技術均相對落後；在能源資源上，石油的對外依存度超過七成；石油、天然氣的勘探開發、新能源的技術發展也有待進步。他還重申推動中國「國內大循環」（擴大內需）的重要性，箇中關鍵就是科技創新。若要暢通國內、國際雙循環，也需要科技實力，才能確保產業鏈、供應鏈安全穩定。

習近平對與談的科學家強調，世界正經歷百年未有的大變局，中國面臨的國內外環境發生深刻、複雜變化；中國自十四五時期起的發展，更迫切地需要加快科技創新腳步。他希望中國的科技工作者能夠針對「國家重大需求」，提升科技的廣度與深度。自七月二十一日以來，習近平已在五場座談會上，對與會人士提出科技創新要求。

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