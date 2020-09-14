中國首證實 刑事拘留12港青

計畫逃到台灣的十二名香港「反送中」抗爭者，目前正被拘留在中國廣東省深圳市鹽田區的看守所。家屬十二日在涂謹申等兩名香港民主派立法會議員陪同下召開記者會，其中一名在押港青的母親，因擔憂子女安危而落淚。（美聯社）

2020/09/14 05:30

家屬開記者會控訴後 中方才通報涉偷渡偵辦

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國廣東省深圳市公安局鹽田分局十三日通報，廣東海警局八月二十三日查獲的李宇軒等十二名「非法越境人員」，「因涉嫌偷越國（邊）境犯罪」，已被採取刑事拘留強制措施，案件正偵辦中。這是十二名香港青年的家屬十二日召開記者會，聲淚俱下地控訴這些「被送中」的港青廿多天來遭秘密關押且音訊全無，香港政府也未給予協助後，首次有中國當局打破沉默，發布正式通報。

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批12人企圖分裂中國

針對美國國務院發言人歐塔加斯十二日推文稱，這十二名港青是「民主活動人士」，中國外交部新聞司長兼發言人華春瑩十三日推文反駁，強調這十二人是因海上非法越境被捕，而非民運人士，並痛批這些人「企圖把香港從中國分裂出去」。

香港《頭條日報》報導，這十二名曾參與「反送中」運動的男女，八月二十三日在香港新界西貢區布袋澳海灣，搭乘快艇出海，原本計畫先偷渡到東沙島，再轉搭大船至台灣屏東縣，最終目的地則是高雄市。當時為了不讓香港水警發覺，在香港水域僅以時速廿公里航行，惟仍在南海被廣東海警截獲。

被捕的十二人中較知名者為主張港獨組織「香港故事」成員李宇軒，他被控去年和今年協助香港一個名為「我要攬炒」的團隊，以在外國刊登廣告、發起集會遊行與遊說等方式，呼籲國際社會制裁中國和香港政府及官員。他在八月十日因涉嫌違反「港區國安法」被捕，後棄保潛逃。

被羈押在深圳看守所

這十二人被羈押在深圳鹽田看守所，當局聲稱他們已指派官派律師代理案件，導致家屬聘請的中國律師至今仍未能與他們會面。據報導，官派律師在中國敏感案件中不時出現，這類案件往往難以獲得公正審理。

通報聲稱，公安機關會「依法保障犯罪嫌疑人的各項合法權益」。根據中國刑法第三二二條，違反國（邊 ）境管理法規偷越，嚴重者處一年以下徒刑、拘役或管制，併處罰款。同法第三一八條規定，組織他人偷越者，處二年以上、七年以下徒刑，併處罰款。

偷渡最重判無期徒刑

但有以下情形者，判處七年以上徒刑或無期徒刑，併處罰款或沒收財產，包括擔任組織他人偷越國（邊）境集團的首要份子；多次組織他人偷越國（邊）境或組織他人偷越國 （邊）境人數眾多等。

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