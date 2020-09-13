911恐攻19年 阿富汗和平露曙光

阿富汗政府談判代表團團長阿布杜拉（中）十二日抵達卡達杜哈，與民兵組織神學士舉行首場和平會談。（歐新社）

2020/09/13 05:30

阿境內衝突不斷 議和艱難

〔編譯張沛元／綜合報導〕在美國斡旋下，阿富汗政府與遭到美軍推翻的前執政民兵組織「神學士」（Taliban）十二日在卡達首都杜哈展開雙方首度直接和平談判，以期終結阿國近廿年來的內戰。雖然與會的美國國務卿龐皮歐讚揚此為「真正重大的時刻」，呼籲雙方掌握契機謀求和平，但在會談召開前的廿四小時內，阿國國內超過廿個省分都傳出雙方衝突事件，凸顯議和的艱難。

龐皮歐在和談開幕儀式上表示，阿富汗人終於選擇坐下來為國家擘劃新道路，和談的結果由阿富汗、而非美國決定，「各位身負重任，掌握機會克服彼此間的歧見」。但龐皮歐也警告，會談雙方的決定與作為，將影響美國日後協助阿富汗的規模與作為；他鼓勵與會兩造尊重阿國的多元性，包括婦女、種族與宗教少數民族；至於政治制度雖說是阿富汗人民決定，但美國認為民主與政權輪替運作得最好。

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停火？國號？ 談判棘手

預料和談將觸及若干棘手議題，包括永久停火的條件、婦女與少數民族的權利、解除人數眾多的神學士戰士的武裝，以及解散效忠軍閥的民兵。此外，阿富汗政府還希望能在會談中論及憲法修正與權力分享，甚至討論國旗與國號。神學士擔心喪失談判籌碼，一直拒絕承諾停火，本次代表團也全都是男性，反觀阿國政府廿一人團隊中，還有四名女性。

阿富汗政府的會談代表團團長阿布杜拉（Abdullah Abdullah）說，希望所有阿富汗人能再度團結在共同的目標下，雙方不需要在所有細節上都有共識，但必須宣布人道停火，帶來永續和平；神學士首席會談代表巴拉達（Mullah Abdul Ghani Baradar）表示，他們要的是一個獨立、團結、以伊斯蘭政治制度統治的阿富汗，並期許國家日後能與全球其他國家建立基於尊重的正面關係。

二月撤軍協議以來 死亡逾萬

此一和談時間點適逢美國九一一恐怖攻擊十九週年。美國在遭九一一恐攻後的一個月，出兵當時由神學士統治的阿富汗，理由是神學士包庇九一一幕後主使「開打組織」首腦賓拉丹；神學士政權隨即遭推翻，阿國成立由美國扶植的新政府，但此後衝突不斷，神學士視阿國政府為美國傀儡，拒絕與之談判。

美國十一月大選在即，尋求連任的川普總統希望能落實結束阿富汗戰爭與撤離絕大部分美軍的承諾。美國與神學士在今年二月達成撤軍協議，原定阿富汗政府與神學士隨後就會展開和談，卻因雙方為未能釋放五千名神學士俘虜而推遲，直到釋囚於上週解決後，神學士才證實會出席會談。而自二月簽署撤軍協議以來，阿國國內死於衝突的民眾仍高達一萬兩千人。

神學士代表團十二日在會談開幕式上握手寒暄。（路透）

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