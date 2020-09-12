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    川普：TikTok到9/15還不賣掉就停業

    川普再度重申「抖音」國際版TikTok本月十五日大限「不會延期」。（路透檔案照）

    川普再度重申「抖音」國際版TikTok本月十五日大限「不會延期」。（路透檔案照）

    2020/09/12 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普上月六日針對中國企業「字節跳動」引發美國國安疑慮的智慧型手機影音社群應用程式「抖音」國際版TikTok發布行政命令，限期在本月廿日前出售。但十日，川普再度重申他一日重新自訂的本月十五日大限「不會延期」，屆時「不是賣掉就是停業」。

    中國新增限制出口 阻礙談判

    彭博指出，美國官員原本考慮給「字節跳動」多點時間找TikTok在美業務的買家，無奈遲未收到進度的川普十日表示，最後通牒無延期空間；但中方也有責任，因中國商務部上月廿八日更新《中國禁止出口限制出口技術目錄》，限制基於數據分析的個人化信息推送服務技術等電腦服務業出口，導致「字節跳動」與有意收購的美國「微軟」、「甲骨文公司」談判更複雜，十五日以前恐難達成交易。

    對此，中國外交部發言人趙立堅十一日再批美國濫用國家力量打壓外國企業，強調「美方企圖對非美國企業採取經濟霸凌和政治操弄的伎倆，是典型的『政府脅迫交易』和『政府強制交易』，無異於巧取豪奪」，中方保留採取必要措施的權利。中國《觀察者網》十一日也抨擊，川普十日撂狠話，「感覺更像是演雙簧，為達成最後的交易，做進一步試壓」。

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