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    致力「飛彈阻止」安倍預告新安保戰略

    日本政府十一日召開國家安全保障會議後，首相安倍晉三提出「飛彈阻止」的新概念，強調為防止日本遭受北韓飛彈攻擊的可能性，有必要提高威嚇力。圖為北韓今年三月九日測試長程打擊武器的檔案照。（法新社）

    日本政府十一日召開國家安全保障會議後，首相安倍晉三提出「飛彈阻止」的新概念，強調為防止日本遭受北韓飛彈攻擊的可能性，有必要提高威嚇力。圖為北韓今年三月九日測試長程打擊武器的檔案照。（法新社）

    2020/09/12 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京十一日報導〕日本首相安倍晉三發表飛彈防禦的新安全保障戰略相關談話，提出「飛彈阻止」的新概念，強調有必要提高威嚇力以降低飛彈攻擊日本的可能性。日本產經新聞報導，「飛彈阻止」概念除了飛彈截攔之外，也包含攻擊敵方基地的能力。由於安倍即將於下週去職，所以十一日的談話中並未明確提示具體方案，他僅表示，會在今年底前做出具體方案。

    不僅要飛彈防禦 還要有攻擊敵方能力

    日本政府十一日召開國家安全保障會議（NSC），這也是安倍在任中最後一次主持NSC會議，參加者有官房長官菅義偉和防衛相河野太郎等人。安倍說，有關「飛彈阻止」概念，必須在符合憲法、國際法及專守防衛的範圍內進行研究，希望能與執政黨確切進行協商，在年底前提出方案，這也可視為安倍交給新任首相的任務。

    日本六月宣布放棄部署陸基型神盾後，急於尋找新的替代方案以強化飛彈防禦系統。執政的自民黨八月曾向安倍建言，指北韓的飛彈威脅日益擴大，日本若光靠飛彈攔截恐無法全面防禦，有必要在「專守防衛」的範圍內採取新戰略提高威嚇力，包括擁有在敵方領域內阻止飛彈的能力。一般解讀，自民黨希望安倍政府保有對敵方基地的攻擊力。

    事實上，安倍早在二○一三年就曾表達希望擁有攻擊能力的意願，但當時美國總統歐巴馬認為此舉將刺激中國和南韓，以致構想無疾而終。另外，安倍談話中也強調日美基本的角色分工不會有改變。有專家分析，戰後日美的防衛角色，一直由美方擔任「矛」，日本為「盾」，日本若擁有敵方基地攻擊能力，美日角色分工將會出現改變，安倍強調日美角色分工不會改變，似為去除美方的疑慮。

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