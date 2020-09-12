部分對抗部分合作 拜登對中政策遭疑

拜登出席911紀念活動。（法新社）

2020/09/12 05:30

反中成共識 大選後只會更強硬

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統大選倒數兩個月之際，《華爾街日報》十日分析，華府已形成新共識，不再認為中國將逐漸融入西方的政治和經濟體系，而是認定中國是服膺獨裁統治的競爭對手。因此，不論屆時川普連任或是拜登勝選，美國都將繼續維持對中強硬路線，且力道將有增無減。

報導指出，川普執政四年來，視中國為「缺乏誠信、破壞規則的對手」，拜登團隊對此一致認同。前總統歐巴馬政府亞太事務助理國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）就說，民主黨內廣泛同意，川普對中國掠奪性行為的指控是正確的。華府智庫「外交關係協會」會長哈斯（Richard Haass）更預言，華府的中國思維已改變，「不論白宮誰主政，美國未來五年的中國政策，都會比過去五年更不留情」。

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拜登評估加徵關稅 澄清非撤銷

拜登團隊表示，將擴大政府對人工智慧（AI）、量子電腦、第五代行動通訊技術（5G）等高科技領域的支援，且僅會重新評估、不會全面撤銷對中國加徵的關稅。國會民主黨人更表明，將施壓拜登維持一定程度關稅，保護勞工。拜登也強調，將在貿易之外大力推廣民主與人權，抗衡中國的「科技專制」。

此外，拜登認為，氣候和衛生等議題攸關美國利益，仍會加強與中國合作。

川普和拜登的最大差異在於抗中的謀略。拜登一直強調，川普不應在單挑中國之際，挑起與各盟邦的貿易爭端，「團結各國才能使中國做出回應」；拜登團隊也批評川普的「新冷戰」路線不切實際。他們又指責，川普發起的貿易戰導致美國失去卅萬個工作機會、GDP下滑○．三％。川普政府則強調，美中第一階段貿易協議足以彌補這些損失。

華府智庫「布魯金斯研究所」外交政策專家萊特（Thomas Wright）則質疑，拜登「部分對抗、部分合作」的中國政策，將使情況複雜化，「要是中國把兩者混為一談怎麼辦？」再者，民主黨內有一派希望縮減國防預算，但也有人主張增加，以對亞洲盟友展現更多軍事支持，抗中方向的分歧，也是拜登必須面對的問題。

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