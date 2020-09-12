中國報復 對等限制美駐中港人員

中國外交部十一日宣布對美國駐中使、領館及其人員活動設限，目標包括美駐香港總領館資深外交官。圖為美國駐香港及澳門總領事館。（路透）

2020/09/12 05:30

稱對美方錯誤行徑做出正當反應

〔編譯周虹汶／綜合報導〕針對美國國務卿龐皮歐二日宣布中國駐美外交人員在美活動範圍改採許可制一事，中國外交部十一日以牙還牙，宣布對美國駐中國或香港使、領館人員採取「對等措施」，自稱是「對美方錯誤行徑做出的正當、必要反應」。不過，中國外交部沒有說明具體做法。

龐皮歐二日表示，中國共產黨政府長年對美國駐中外交人員「大幅設限」，透過「不透明的批准程序」阻礙美國外交人員在中國執行日常業務、參加活動，或與中國人民保持接觸，尤其是在大學校園及透過新聞和社交媒體設防。有鑑於此，國務院依循當今川普政府致力「恢復美中關係對等性」的路線，對中國官方在美活動建立許可機制：駐美資深外交官訪問美國校園或與美國官員會面，須獲批准；在使館或領館以外地點主辦超過五十人的文化活動，也須美方核可。

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批美得了反華妄想症

龐皮歐二日強調，美方「只要求對等」。但中國外交部發言人隔天立刻回擊表示，美國才是帶頭設限的一方，「國務院去年十月、今年六月兩次對中國駐美外交領事人員活動提出提前報備要求，這次又進一步要求報批，甚至限制他們同美國地方官員私人和社交往來」，嚴重違背國際規範，「反映出美國反華勢力已喪失理性和自信，得了反華妄想症」。

中方當時揚言「將根據形勢發展做出正當、必要回應」，十一日就宣布「為敦促美方及早撤銷其錯誤做法，中方已於近日發出外交照會，對美駐華使領館包括美駐香港總領館及其人員的活動，採取對等限制，有關措施涉及美駐華使領館包括美駐香港總領館的高級外交官和其他所有人員」，「再次敦促美方立即糾正錯誤，撤銷限制中國駐美使領館及其人員活動的無理做法」，否則「中方將根據美方行動做出對等回應」。

美大使投書上微博被消失

此外，針對中國使、領館在各大社群媒體註冊的帳戶，龐皮歐二日聲稱也將進一步確認歸類為「中國政府」帳戶。但美國駐中大使館十一日把中國共產黨機關報《人民日報》九日拒絕刊登的美國大使布蘭斯塔德署名文章〈基於對等重置關係〉放上中國微博後，一度獲得上千人點讚轉貼，但難逃中方審查魔掌，連結立刻失效。

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