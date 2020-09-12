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    印中達休兵5共識 中國被爆仍增援邊界

    中國外長王毅（右）和印度外長蘇杰生，十日晚間在莫斯科就中印持續數月的邊境僵局舉行會談。會後雙方發表聯合聲明，公布五點共識。 （美聯社）

    中國外長王毅（右）和印度外長蘇杰生，十日晚間在莫斯科就中印持續數月的邊境僵局舉行會談。會後雙方發表聯合聲明，公布五點共識。 （美聯社）

    2020/09/12 05:30

    〔編譯茅毅／綜合報導〕中國外長王毅和印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar），十日在俄國首都莫斯科，假「上海合作組織」（ＳＣＯ）外長聚會場邊，就中、印自五月初以來在東拉達克的邊境僵局舉行會談。雙方達成五點共識，包括兩國邊防部隊應該儘快「脫離接觸」，保持必要距離，緩和現場緊張；不讓兩國的分歧升高為爭端。

    兩軍儘快脫離接觸 保持必要距離

    王、蘇會後發表共同聲明，一致表達當前形勢不符兩國利益，邊防軍應繼續對話。雙方應恪守現行邊境事務協議與規定，避免採取任何可能使事態升級的行動。兩人並同意，繼續保持溝通，繼續開展「磋商與協調工作機制」。隨著局勢緩和，雙方應加快完成新的信心建立措施。

    王毅還另外發布聲明，指稱中印關係「現在又走到一個十字路口」，當務之急是立即停止開槍挑釁等違反承諾的危險行為，撤回所有越過實際控制線（ＬＡＣ）的人員及裝備。

    印軍退役中將巴提亞說，化解當前僵局，過程將很漫長，脫離接觸乃第一也是最重要的一步。

    外界對此的看法則是見仁見智。「英國廣播公司」指出，在近日中印爆發武裝衝突的可能性急速升高的情況下，這五點共識令人意外，顯示檯面下的秘密管道談判已暫時奏效。但「德國之聲」引述印度專家看法，指這些共識無助於解決邊境問題，緊張局勢暫時不會真正緩解。印度智庫「政策研究中心」（ＣＰＲ）教授謝蘭尼向紐約時報提到，這些共識了無新意，就跟後來瓦解的六月協議一樣，「六月協議的教訓就是只有印度接受新現況，中國才願意緩解情勢」。

    《印度快報》十一日引述印軍消息人士報導，中國部隊仍未撤離自五月以來持續駐紮的班公湖北岸「第四指」（Finger4）山脊稜線。過去四十八小時，在第四指集結的兵力明顯增加，並試圖進一步向西移動。印度部隊發現後，亦向班公湖北岸「第三指」山脊部署幾乎相同的兵力。

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