「駭」美大選 俄鎖定至少200組織

微軟十一日警告，俄羅斯、中國與伊朗的駭客，都企圖在美國大選發動攻擊以竊取資料。圖為駭客組織「中國紅客聯盟」一名成員，八月初在東莞辦公室透過網站監看全球的網路攻擊。（法新社）

2020/09/12 05:30

微軟指川普及拜登陣營都被中俄伊盯上

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國科技業巨擘微軟公司十日警告，與俄羅斯、中國及伊朗有關的駭客，企圖對與美國總統川普及其對手民主黨總統候選人拜登相關者發動間諜行動，其中被視為希望拜登勝選的中國，被發現也會對拜登下手。中俄政府已否認企圖干預美國大選。

中俄皆否認企圖干預

負責客戶安全與信賴的微軟副總裁伯特（Tom Burt）於部落格貼文中指出，四年前對民主黨全國委員會與當時民主黨總統候選人希拉蕊‧柯林頓電子郵件發動駭客攻擊的俄羅斯軍事情報單位，如今又捲土重來，過去一年來，企圖侵入為民主、共和兩大黨服務的政治顧問、諮議組織與智庫的帳號；俄國政府駭客近幾週甚至至少鎖定兩百個與美國大選有關的組織，包括全國與州級黨部，以及為民主、共和兩大黨工作的政治顧問。

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15大學18機構 遭中攻擊

《華爾街日報》說，中國駭客共攻擊超過十五所大學的國際事務學術機構，以及十八所包括智庫在內的國際事務政策機構。微軟並未說明這些攻擊是否成功。

根據路透報導，中國也對與美國總統大選競選及候選人有密切關係者發動網路攻擊，被盯上的包括「一名未具名的拜登盟友」個人電郵地址遭鎖定，以及「至少一名曾與川普政府有關的知名人士」。此一發現，顯然與川普政府堅稱中國希望拜登勝選的說法有所出入，因微軟的評估顯示，中國駭客不僅鎖定川普人馬，也會對拜登陣營下手。

紐時：中國鎖定拜登陣營

《紐約時報》則指出，微軟發現中國駭客鎖定的目標中，只有一位是與川普政府有關，其他主要都是與拜登有關的高知名度人士，包括其競選幕僚、多位在學術界及國安相關機構人士的個人電郵，這些機構包括智庫「大西洋理事會」與「史汀生中心」。

俄羅斯駐美大使館十日駁斥微軟的指控，並呼籲停止以此等毫無根據的指控破壞美俄關係。中國外交部發言人趙立堅十一日表示，美國大選是美國內部事務，中國沒興趣也從未干涉；他還指責微軟無中生有。

伊朗駭客都沒成功

至於伊朗駭客，微軟指出，會持續鎖定與川普競選陣營有關者的個人帳號，企圖登入屬於川普政府官員與川普競選幕僚成員的帳號，但顯然都沒有成功。

伯特表示，全球各地直接或間接參與民主進程者，都應該要了解這些威脅，以及採取自保步驟。微軟的評估，比美國情報官員先前指控中俄伊三國企圖干預大選的官方說法，更為詳盡，但聯邦政府官員堅稱，微軟的報告與官方警告一致，皆點名這三國企圖利用駭客手段影響大選結果。

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