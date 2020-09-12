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    牛津研究：防疫未必犧牲經濟 台灣經濟衰退率、死亡率 全球最低

    Joe Hasell比較了38個國家疫情狀況跟2020年第2季GDP表現（和2019年第2季比較），每一個國家都呈現經濟衰退的情況，但台灣-0.6%最低。（取自the Oxford Martin School）

    Joe Hasell比較了38個國家疫情狀況跟2020年第2季GDP表現（和2019年第2季比較），每一個國家都呈現經濟衰退的情況，但台灣-0.6%最低。（取自the Oxford Martin School）

    2020/09/12 05:30

    〔編譯茅毅／綜合報導〕截至台灣時間十一日晚間，全球的武漢肺炎確診和死亡病例分別累計破二八二○萬起及九十一萬起，國際經濟亦遭疫情重創。面對防疫和確保經濟發展是否不可兼得的問題，英國牛津大學馬丁學院（Oxford Martin School）研究計畫主持人哈塞爾（Joe Hasell）的初步研究發現，在今年度第二季國內生產毛額（ＧＤＰ）年減率以及截至八月卅日每百萬人的武肺致死人數這兩項指標上，台灣的表現都是最佳！打破了防疫可能就必須犧牲經濟的迷思，真正達到兩者兼顧的平衡。

    保護人民健康 可兼顧經濟發展

    哈塞爾統計並比較了卅八國的武肺死亡率和四至六月的ＧＤＰ數據，結果與原先以為無法兩全的假設相反。其初步結論是，至今設法在這次疫情中確保人民健康的國家，通常也確保了本國經濟。該研究採用四至六月資料，因此沒有納入疫情最早爆發的中國。

    以台灣為例，今年度第二季ＧＤＰ的年減率僅○．六％，比去年同期減少不到一％，乃全球最佳。其他像芬蘭、立陶宛及南韓的年減幅度，也都在約五％或更少。在每百萬人的死亡數方面，台灣也是全球最少的○．二九人。南韓則為六．三人。

    再看美國、瑞典、丹麥和波蘭這四個第二季ＧＤＰ年減率都在約八％到九％的國家，美、瑞兩國每百萬人的死亡數各為五五二．二人與五七七．二七人，而丹、波兩國則各為一○七．七三人及五十三．六九人。亦即這四國的經濟萎縮程度雖接近，但美、瑞的死亡數是丹、波的五至十倍。

    秘魯經濟衰退最多 死亡數也高

    ＧＤＰ年減率最高的是秘魯，驟減卅．二％。其每百萬人的死亡數也是最多的八六七．六二人，較比利時的八五三．四四人還高。不過，比利時的ＧＤＰ年減率為十四．五％。此外，西班牙及英國的年減率分別是廿二．一％和廿一．七％，死亡數也分居這卅八國當中的第三、第四位。

    哈塞爾的研究發現，防疫和經濟間並不存在交換、取捨關係，有效控制疫情的國家很可能也採取了最佳的經濟策略。研究也提醒，對各國武肺死亡率和經濟受創程度造成影響的因素還有很多。

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