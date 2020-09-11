中媒拒刊美大使投書 龐皮歐:怕人民思想自由

十日舉行的東協—美國外交部長視訊會議上，美國國務卿龐皮歐（圖中）指責中國不尊重國際民主價值，呼籲東協國家對抗中國在南海的霸凌行徑。 （美聯社）

2020/09/11 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國駐中國大使布蘭斯塔德所撰呼籲兩國〈基於對等重置關係〉的評論文章，九日遭到中國共產黨機關報《人民日報》拒絕刊登。為此美國國務卿龐皮歐當日深夜發表聲明，指責中國當局宣傳機構虛偽，《人民日報》此舉充分說明中共害怕人民思想自由，以及中美雙方在對方媒體表達立場的機會不對等性，呼籲中國停止恫嚇報導真相的記者，並儘速展現尊重外國外交官對中國人民暢言的大國開闊心胸。

根據美國國務院網站刊出的該篇文章中、英雙語全文，通篇強調美國「想要有建設性、重結果的對華關係」，呼籲兩國對彼此異同皆須坦誠相待，也指責「中國政府在從我們的開放獲益的同時，利用了我們的開放」，期盼換得中方「願意解決我們對兩國關係失衡的關切」。

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對於龐皮歐自認美方才是中共抱怨「缺乏公平與互惠待遇」的實際受害者，並舉中國駐美大使崔天凱可在美國媒體自由發文為例，《人民日報》發言人十日嚴正抗議。中國外交部發言人趙立堅也隨後幫腔，強調此一投書事件根本是美國駐中大使館「精心設計，故意碰瓷找碴」：上月廿六日主動要求《人民日報》在本月四日以前原封不動刊登，但文章「充斥著對中方的惡毒攻擊抹黑」，還限時隔天給出答覆，「美方希望發表文章是假，設局栽贓是真」。

另一方面，龐皮歐十日在採視訊方式舉行的東南亞國協（ＡＳＥＡＮ）外交部長會議上，也呼籲東協各國以實際行動對抗中國在主權具有爭議的南海「霸凌」行徑，矢言美國將並肩同行。中國外交部長王毅九日則透過線上的東亞峰會（ＥＡＳ）外長會議，譴責「美國出於自身政治需要，直接介入本地區領土和海洋爭端，不斷炫耀武力，強化軍事部署，正在成為南海軍事化的最大推手」。

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