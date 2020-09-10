澳洲調查滲透案 中國硬掰「黨媒遭搜查」

遭中國政府以「涉嫌從事危害國家安全活動」為由扣押、調查的中央電視台英語頻道「中國環球電視網（CGTN）」主持人、澳洲公民成蕾。（路透檔案照）

2020/09/10 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕兩名澳洲駐中國記者驚險逃出中國事件曝光後，中國當局指今年六月澳洲安全情報機關也搜查中國數家官方媒體四名駐澳洲記者。中方所稱搜索行動，可能是澳洲調查勞工黨議員疑遭中國滲透案；同案遭調查的兩名中國學者，九日傳出已遭澳洲政府撤銷簽證。一連串的發展勢必令澳洲與中國緊張關係更形惡化。

中國外交部八日才首度證實中央電視台英語頻道「中國環球電視網（CGTN）」主持人、澳洲公民成蕾，因「涉嫌從事危害國家安全活動」，目前正在接受調查；九日外交部發言人趙立堅再指控澳洲政府，六月下旬突擊搜查、盤問新華社、中央廣播電視總台和中新社駐澳洲的四名記者，扣押其工作用電腦、手機等物品，「迄今未就搜查中方記者給出合理解釋」，中方要求澳方立即停止「野蠻無理行徑」和「騷擾、打壓」在澳中方人員。趙立堅也證實，前述四名記者已經返國。

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遭查兩名中國學者撤銷簽證

中新社指趙立堅所指是在六月二十六日的搜索記者行動；澳洲媒體九日報導，或許是同日澳洲反間諜機構「澳洲安全情報組織（ASIO）」調查新南威爾斯州在野黨「勞工黨」議員莫索曼（Shaoquett Moselmane）疑似遭中國政府滲透案，搜查他和他的華裔顧問張智森（ John Zhang）住家和辦公室。張智森被懷疑透過「微信（WeChat）」群組，從事滲透工作，而該群組成員包括中新社澳洲分社社長陶社蘭、中國國際廣播電台雪梨分社社長李大勇，以及兩名中國學者陳弘、李建軍。這四人同樣也遭調查。

澳洲廣播公司（ABC）九日報導，陳弘和李建軍近日收到澳洲內政部信函，指鑑於ASIO針對國安風險所做的建議，已撤銷兩人的澳洲簽證。陳弘經常在中共喉舌「環球時報」撰文，也常上澳洲媒體評論國際關係，他九日對簽證遭撤銷感到「震驚」，聲稱澳方調查行動中懷疑的微信群組「毫無可懷疑的內容」。

李建軍為北京外國語大學澳洲研究中心中澳研究會秘書長，在西雪梨大學攻讀博士學位；陳弘為上海華東師範大學澳洲研究中心主任。

由英、美、澳、法、日、瑞士與加拿大等超過十七個國家、一百九十四名國會議員組成的「對華政策跨國聯盟（The International Parliamentary Alliance on China）」九日發表聲明，聲援澳洲兩名記者，並譴責中國霸凌所有挑戰它的國家，呼籲民主國家團結一致，對抗中國改寫國際外交價值與規範的企圖。

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