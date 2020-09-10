為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    港警秋後算帳 再抓反送中11人

    （法新社檔案照）

    （法新社檔案照）

    2020/09/10 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港警務處八日晚間透過臉書指出，去年六月九日至本月六日，共有一萬一○六人在香港政府「送中」《逃犯條例》修訂案引爆的「反送中」運動中被捕，強調「法網恢恢、後果自負」；同晚稍早另宣布，七日重新逮捕一年前涉入港鐵大埔墟站警民衝突的其中十一人，自詡辦案「鍥而不捨」。

    至今一萬多人被捕

    港警聲稱，截至六日的破萬被捕人士中，有二二一○人遭起訴，前三大罪行為六八七人涉嫌「暴動」、三八三人「非法集結」、三二七人「藏有攻擊性武器」。

    至於七日因去年九月七日大埔墟站案再度被拘的十一人，為八男三女，年齡介於十五至四十九歲，其中七人為學生，港警貼文以「大批暴徒」稱之，全案訂廿三日聆訊。港警特別指出，去年當場逮捕多人後，部分嫌犯以為當局不會正式起訴或證據不足，選擇所謂的「踢保」策略：亦即獲保釋的嫌疑犯按保釋條件回到警署報到，並表明不想繼續保釋，此時警方最多只能拘留嫌疑犯四十八小時，並在時間內決定是否起訴，若不起訴就需釋放他們；但這十一人忽略了刑事案件在香港沒有起訴期限的規定，「踢保不代表終止調查」。

    遭中關押12港人 律師被威脅「別管了」

    另一方面，包括「香港故事」成員李宇軒在內等十二位港人，因企圖從香港逃來台灣尋求庇護，上月廿三日遭中國廣東省海警局逮捕並押入深圳鹽田看守所後，受香港家屬委託的中國人權律師盧思位繼四日要求會見當事人被拒，九日依要求附上委託關係「公證」資料後，對方卻改稱四十八小時內決定批准會見與否；等了一個多小時，當局又說當事人已另委託兩名律師，還要求他別再管，稱此案嫌犯「涉及的事大了」，「千萬注意小心」。

    這十二名香港青年面臨在中國可判終身監禁的「組織他人偷越國（邊）境罪」指控。香港區議員及網友一週以來透過香港和美國白宮「我們人民」連署網站積極聲援，要求中國立刻放人。截至八日上午，香港連署吸引超過四萬人參與，白宮連署目前則已衝破十萬人目標。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    加州野火延燒逾2百萬畝 煙霧阻礙直升機空中救援
    2020/09/09 14:44

    加州野火延燒逾2百萬畝 煙霧阻礙直升機空中救援

    滿足台印雙方需求？ 美媒建議台灣將幻象2000轉售印度
    2020/09/09 08:01

    滿足台印雙方需求？ 美媒建議台灣將幻象2000轉售印度

    港府民望「負值」！林鄭反對率近7成 半數民眾打零分
    2020/09/09 07:06

    港府民望「負值」！林鄭反對率近7成 半數民眾打零分

    習近平喊出5個「絕不答應」 美學者：習已被逼到牆角
    2020/09/09 06:53

    習近平喊出5個「絕不答應」 美學者：習已被逼到牆角

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播