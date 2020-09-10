港警秋後算帳 再抓反送中11人

（法新社檔案照）

2020/09/10 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港警務處八日晚間透過臉書指出，去年六月九日至本月六日，共有一萬一○六人在香港政府「送中」《逃犯條例》修訂案引爆的「反送中」運動中被捕，強調「法網恢恢、後果自負」；同晚稍早另宣布，七日重新逮捕一年前涉入港鐵大埔墟站警民衝突的其中十一人，自詡辦案「鍥而不捨」。

至今一萬多人被捕

港警聲稱，截至六日的破萬被捕人士中，有二二一○人遭起訴，前三大罪行為六八七人涉嫌「暴動」、三八三人「非法集結」、三二七人「藏有攻擊性武器」。

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至於七日因去年九月七日大埔墟站案再度被拘的十一人，為八男三女，年齡介於十五至四十九歲，其中七人為學生，港警貼文以「大批暴徒」稱之，全案訂廿三日聆訊。港警特別指出，去年當場逮捕多人後，部分嫌犯以為當局不會正式起訴或證據不足，選擇所謂的「踢保」策略：亦即獲保釋的嫌疑犯按保釋條件回到警署報到，並表明不想繼續保釋，此時警方最多只能拘留嫌疑犯四十八小時，並在時間內決定是否起訴，若不起訴就需釋放他們；但這十一人忽略了刑事案件在香港沒有起訴期限的規定，「踢保不代表終止調查」。

遭中關押12港人 律師被威脅「別管了」

另一方面，包括「香港故事」成員李宇軒在內等十二位港人，因企圖從香港逃來台灣尋求庇護，上月廿三日遭中國廣東省海警局逮捕並押入深圳鹽田看守所後，受香港家屬委託的中國人權律師盧思位繼四日要求會見當事人被拒，九日依要求附上委託關係「公證」資料後，對方卻改稱四十八小時內決定批准會見與否；等了一個多小時，當局又說當事人已另委託兩名律師，還要求他別再管，稱此案嫌犯「涉及的事大了」，「千萬注意小心」。

這十二名香港青年面臨在中國可判終身監禁的「組織他人偷越國（邊）境罪」指控。香港區議員及網友一週以來透過香港和美國白宮「我們人民」連署網站積極聲援，要求中國立刻放人。截至八日上午，香港連署吸引超過四萬人參與，白宮連署目前則已衝破十萬人目標。

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