批美國「淨網」霸凌 中國推全球數據安全

香港一家餐廳外掛有接受中國「微信支付」的告示牌。（彭博檔案照）

2020-09-09 05:30:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國政府八日提出「全球數據安全倡議」，訂出資訊安全八大規範，顯然旨在對抗美國上月提出的「淨網」行動。外交部長王毅宣布這項倡議時，暗批「淨網」計畫是「把數據安全問題政治化，刻意搞雙重標準，甚至不惜造謠抹黑」、「赤裸裸的霸凌」，強調中國政府「沒有也不會要求中方企業違反別國法律，向中國政府提供境外數據」。

華爾街日報引述消息人士說法報導，中國外交官已向若干外國政府尋求支持，但不清楚有多少國家接受。美國的「淨網」計畫旨在保護公民隱私和敏感資訊不被「像中國共產黨這類惡意行為者」所用，尋求在數位建設上排除華為、中興等與中國政治、軍事機構關係密切的中國企業，獲得逾三十個國家和地區參與。

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中國發起的「全球數據安全倡議」八條內容包括︰反對利用資訊技術破壞他國關鍵基礎設施；不得濫用資訊技術對他國進行大規模監控；尊重他國主權、司法管轄權和數據管理權，不得直接向企業或個人調取位於他國的數據；不應在產品和服務中設置後門、非法獲取用戶資料等。

微信、TikTok正加強全球審查

北京提出前述倡議之際，正值美中緊張關係惡化，美國加強反制中國，包括封殺華為、中國「字節跳動」短影音分享平台「抖音」海外版TikTok，以及「騰訊」公司的即時通訊軟體「微信」（WeChat）。澳洲戰略政策研究所（ASPI）八日發表報告指出，微信、TikTok正加強審查在美國和全球其他地區用戶內容，將中國的數位審查擴展到全球，大多數被過濾掉的內容是支持香港民主運動、美國和英國大使館發出有關香港國安法的訊息等。

報告作者萊恩（Fergus Ryan）指出，TikTok對於向用戶提供什麼內容掌握決定權，也更精心分類；TikTok透過嚴格審查內容，秘密控制在各地理區、議題和語言的資訊流，讓TikTok處於能觸及全球的政治行為者有力位置。

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