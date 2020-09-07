為道德評分 中國推文明碼

中國江蘇省蘇州市三日推出「蘇城文明碼」，針對市民是否遵守交通規則、參與志願服務的狀況進行評分，分數較低者將被懲戒，較高者將可在就業等領域享有優待。（取自網路）

2020-09-07 05:30:00

蘇城碼新功能 網友批如日侵時期「良民證」

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕中國政府自二○一四年推出社會信用制度，截至二○一九年六月，已有逾二千六百萬人因社會信用過低，被限制購買機票，近六百萬人因此被限制購買高鐵車票。中國江蘇省蘇州市三日在「蘇城碼」手機應用程式中，新增「蘇城文明碼」功能，目前包含「文明交通指數」與「文明志願指數」，違反法規就會被扣分，未來還會上線更多指數，被網友批評如同日本侵略中國時期的「良民證」。

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「文明交通指數」適用於年滿十八歲的蘇州居民，基本分與上限分數皆為一千分，將依個人交通違規的處罰紀錄、志願交通服務加減分，例如汽機車闖紅燈扣五十分、酒駕扣一百分、志願註冊文明碼加兩分，參與志願交通執勤也會加分，每年重新計分。「文明志願指數」則是將透過應用程式申請的志願服務，換為服務積分，可獲得積分的服務有「關愛未成年人」、「鄰里守望志願服務」等。

積分低者將受懲戒

「蘇城碼」是由蘇州市委政法委員會、蘇州市公安局聯合推出的手機應用程式，主要用於整合蘇州多種電子證照及市民健康碼。江蘇電視台城市頻道官方「微信」指出，「蘇城文明碼」是「市域電子身分認證體系」的重要組成部分，可做為警示、懲戒綜合文明指數低下者的電子憑證，文明積分等級較高者，將可享受生活、就業、學習、娛樂的優先與便利。

「良民證」是日本侵中期間，為了增加行政區的安全性、加強人口管理，避免抗日人士的破壞活動，對十五歲以上民眾發放良民證。不少網友認為，道德文明不應該被人為量化。中國《財新網》社論指出，「文明碼」不是通向文明之路。還有網友爆料，雖然「蘇城文明碼」聲稱採自願申請，並非強制使用，但「警方讓我們單位都下載（蘇城文明碼），過兩天問都下了沒，有沒下的查到後果自負。不下是能抓起來還是怎麼樣？」

中國《南方都市報》引述北京師範大學網路法治國際中心執行主任、中國互聯網協會研究中心秘書長吳沈括的看法，指出「文明碼」不宜做為懲戒的依據，也不能將公民的就業、社會保險、就醫等基本權利納入懲戒範圍。

中國政法大學法治政府研究院教授趙鵬強調，對民眾做出額外限制，可能出現政府部門不依法行政或違背比例原則的情況。

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