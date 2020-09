中英對照讀新聞》More Korean women live alone, think less about marriage 更多南韓女性獨居 較不考慮婚姻

圖為今年4月間,南韓首爾一名女子推著手推車,載著一隻寵物狗在人行道上散步。(路透檔案照)

2020-09-06 05:30:00

◎茅毅

More than 3.09 million Korean women live alone, with growing numbers engaged in economic activities, government statistics showed Wednesday.

週三政府統計資料顯示,逾309萬南韓女性獨居,女性從事經濟活動的人數也越來越多。

請繼續往下閱讀...

According to Statistics Korea, one-woman households accounted for 50.3 percent of the total 6.14 million single-person households this year.

根據南韓統計廳,女性獨居戶數占今年共614萬獨居戶數中的50.3%。

The statistics agency expects the number to continue to rise to reach 3.23 million by 2025 and 3.65 million by 2035. The number of first-time marriages stood at 184,000 last year, compared with 200,000 in 2018 and 206,100 in 2017.

統計廳預料,此一數字在2025年前和2035年前,將持續攀升至323萬與365萬。去年初婚人數則為18萬4000人,相較於2018年的20萬及2017年的20萬6100人。

新聞辭典

engage in:片語,從事、忙於、致力於、參加(與)。例句:He was engaged in protecting wild animals.(他從事保護野生動物的工作。)

account for:片語,占…、對…負責、說明(解釋)。例句:Students account for the majority of our customers.(我們的客人大多數是學生。)

stand at:片語,(身高、分數、溫度等)是(達到)…。例句:Even without his shoes he stood at two meters tall.(就算不穿鞋,他的身高也有2公尺。)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法