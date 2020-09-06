焦點評論》中國人民與共產黨

川普政府對中策略把中國人民與中共分開，正中了習近平政權的痛腳。圖為2019年12月習近平在海南省三亞海軍港口會見海軍。（美聯社）

2020-09-06 05:30:00

記者鄒景雯／特稿

美國川普政府裡面有很多知中派，甚至是華裔的政策顧問，幾年來提供了共和黨很多厲害的對中策略，屢屢擊中習近平政權的要害。其中在思想的戰略層次上，有一點非常整齊劃一的貫徹在所有高官的重要演講之中，那就是把廣大的中國人民與中國共產黨分開，集中意志對付的，就是中共政府。

這個精準的分別對待，自二○一八年十月副總統彭斯在哈德遜研究所的演講開始，就已經定調，此後，川普政府重要官員無不依循相同的政策路線，淋漓盡致的向下發揮，最近一次是國務卿龐皮歐在今年七月於尼克森圖書館的講話，這位重砲手不僅把中國人民與中國共產黨分得一清二楚，還呼籲中國人民改變中國共產黨，甚至直指習近平是破產的極權思想信徒，換言之是中國共產黨的惡中之惡。

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美國這招，也就是團結大多數，打擊一小撮，是透過分化、孤立，把敵人極小化，其實是與毛澤東學的。

習近平從師法毛澤東，到企圖超越毛澤東，當然對此知之甚詳，但是多年來他視而不見，或是嗤之以鼻，總之並沒有發作，直到九月三日中共中央、國務院、中央軍委在北京人民大會堂舉辦紀念抗日戰爭與反法西斯戰爭七十五週年座談會上，習近平總書記才終於正式做了「反擊」。

他為什麼要打破緘默？套用中國共產黨最愛推導的邏輯，證明美國的猛烈文攻，對全球華人，或是翻牆的中國人民，確實有效，具有殺傷力，因此習近平不能不趕緊針對美國已經成型的制中包圍戰，對著幹部與大眾進行思想的整備淨化與再教育，以確保話語權的主導地位。

然而習近平這篇五千多字的講話，歸納起來有「五個必須」以及「五個絕不答應」，說穿了，全圍繞在中國共產黨與中國人民，一方面說「必須堅持以人民為中心」，一方面則假「中國人民」之名，炮製了五點指涉，且不只是否定的「不答應」而已，甚且是全稱的「都絕不答應」，其中讓人為之一笑的正是：「任何人任何勢力企圖把中國共產黨和中國人民割裂開來、對立起來」這一項，驗證了習近平的在意。

然而最諷刺的是，「中國人民」除了是習近平與川普吵架的文宣工具之外，大家沒看到中國人民在中心，反倒是紛紛倒臥在中國共產黨的鐵蹄之下。西藏的圖博人、新疆的維吾爾人、特區的香港人，一個接著一個抗暴不夠，最近連內蒙古都不放過，基於蒙古語文被消滅的激憤，已經有多起的被跳樓、被自殺發生，中國共產黨的殺人統治傳統，道盡了與中國人民間的真相。

事實上，何止「邊疆」的中國人民被當作芻狗，自中國共產黨建黨以來，殺死過多少中國人民？各種中共史專家早就提出過各種驚人的數據，有謂已經超過八千萬之譜。這種專殺中國人民的政權，為中華「人民」共和國做了如實的詮釋，原來這個中共一黨專制的國家，是靠著人民的骨骸堆疊起來的。一個殺人如麻的政黨，不會有報應嗎？總有一天，中國人民會說話的。

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