中國干預美大選 狠過俄羅斯
〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）四日點名中國是十一月美國大選的最大外力威脅，並稱中國干預大選的激進程度，更勝被情報界公認曾干預二○一六年美國總統大選的俄羅斯。同日，國務卿龐皮歐也表示，中俄兩國同樣堅決地要干預美國大選。
歐布萊恩在一場簡報會上表示，美方知道中國正積極干預大選，中國企圖影響美國政治的計畫規模甚大，超越伊朗與俄羅斯。歐布萊恩還說，美方已向中、俄、伊朗，以及其他國家或人士清楚表明，任何人企圖干預選舉，將面臨意想不到的後果。歐布萊恩說，選舉是美國民主的基礎，「我們不會容忍其他國家企圖干預」。
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中國手法激進有情報
同日，歐布萊恩在接受有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，他百分百同意司法部長巴爾稍早稱中國正積極干預美國大選的說法；當CNN詢問歐布萊恩，哪個國家在干預大選上更武斷與激進時，歐布萊恩說，他認為是中國，「因為我看過相關情報，所以做出如此結論」。
此外，經常嗆中的龐皮歐四日在廣播節目中被問到，中俄兩國企圖干預美國大選手法是否有所不同，以及美國有何反制措施時，龐皮歐說，手法確實有所不同，但兩國在意圖上倒是同樣堅定不移，美方的做法是鎖定中俄干預的特定模式與企圖反擊。龐皮歐說，美方已向中俄表明，不接受中俄涉及破壞美民主的活動。
歐布萊恩在簡報會上還說，以交往取代圍堵恐怕是過去四十年來最失敗的美國外交政策，許多人在中國富裕後，竟對中國竊取美國智慧財產權、貿易不公平以及霸凌鄰邦等惡行視而不見；美國原盼中國富強後能更貼近西方與更為民主，但實際情況卻恰恰相反，中國侵犯人權的行為日益嚴峻，其惡行更反映在近來對待香港的做法與霸凌台灣。