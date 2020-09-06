中國干預美大選 狠過俄羅斯

美國國家安全顧問歐布萊恩四日稱中國是美國十一月大選的最大外力威脅，企圖干預美國大選的激進程度更勝俄羅斯。（法新社檔案照）

2020-09-06 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）四日點名中國是十一月美國大選的最大外力威脅，並稱中國干預大選的激進程度，更勝被情報界公認曾干預二○一六年美國總統大選的俄羅斯。同日，國務卿龐皮歐也表示，中俄兩國同樣堅決地要干預美國大選。

歐布萊恩在一場簡報會上表示，美方知道中國正積極干預大選，中國企圖影響美國政治的計畫規模甚大，超越伊朗與俄羅斯。歐布萊恩還說，美方已向中、俄、伊朗，以及其他國家或人士清楚表明，任何人企圖干預選舉，將面臨意想不到的後果。歐布萊恩說，選舉是美國民主的基礎，「我們不會容忍其他國家企圖干預」。

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中國手法激進有情報

同日，歐布萊恩在接受有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，他百分百同意司法部長巴爾稍早稱中國正積極干預美國大選的說法；當CNN詢問歐布萊恩，哪個國家在干預大選上更武斷與激進時，歐布萊恩說，他認為是中國，「因為我看過相關情報，所以做出如此結論」。

此外，經常嗆中的龐皮歐四日在廣播節目中被問到，中俄兩國企圖干預美國大選手法是否有所不同，以及美國有何反制措施時，龐皮歐說，手法確實有所不同，但兩國在意圖上倒是同樣堅定不移，美方的做法是鎖定中俄干預的特定模式與企圖反擊。龐皮歐說，美方已向中俄表明，不接受中俄涉及破壞美民主的活動。

歐布萊恩在簡報會上還說，以交往取代圍堵恐怕是過去四十年來最失敗的美國外交政策，許多人在中國富裕後，竟對中國竊取美國智慧財產權、貿易不公平以及霸凌鄰邦等惡行視而不見；美國原盼中國富強後能更貼近西方與更為民主，但實際情況卻恰恰相反，中國侵犯人權的行為日益嚴峻，其惡行更反映在近來對待香港的做法與霸凌台灣。

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