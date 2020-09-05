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    日兩大在野黨合併 一黨魁擬出走

    立憲民主黨黨代表枝野幸男已宣布角逐新政黨黨魁。（美聯社檔案照）

    立憲民主黨黨代表枝野幸男已宣布角逐新政黨黨魁。（美聯社檔案照）

    2020-09-05 05:30:00

    〔駐日特派員林翠儀／東京四日報導〕日本執政黨自民黨即將舉行新總裁選舉的同時，日本兩大在野黨立憲民主黨、國民民主黨也將進行重整，不過，兩黨還沒正式合併，已先鬧內鬨，國民民主黨現任黨代表玉木雄一郎拒絕加入，可能另立門戶。綜合日媒報導，整合後的在野新黨國會議員人數將有一四九人，預計十日選出黨魁並決定新政黨的黨名，十五日舉辦成立大會，目前立憲民主黨黨代表枝野幸男、國民民主黨政調會長泉健太已宣布角逐黨魁。

    目前立憲民主黨在國會的席次包括眾議員五十六人、參議員三十三人，共八十九人；國民民主黨有眾議員四十人、參議員二十二人，共六十二人。兩大在野黨大約是在一個月前開始談判合併，幕後主導者為前民主黨幹事長小澤一郎，小澤在二○一二年民主黨下台後另組新政黨，遊走於在野陣營，後來加入國民民主黨。事實上，兩大在野黨也可說是從舊民主黨勢力分裂而出，但多次重組後，左傾色彩增強，舊民主黨的保守派如細野豪志、長島昭久已轉投效自民黨。

    綜合日媒報導，立憲民主黨八十九名國會議員幾乎均會加入在野新黨，前民主黨政府的首相野田佳彥，也將率約二十人參加；國民民主黨六十二位國會議員中，則有超過二十人不參加，包括現任黨代表玉木雄一郎，以及前民主黨政府的外相前原誠司，前原不參加的理由是，「無法參加一個在選舉時與共產黨聯手的政黨」。

    新政黨國會議員已149人

    日本經濟新聞報導，目前確定參加在野新黨的國會議員將有一四九人，其中眾議員一○六人、參議員四十三人。

    新政黨預計十日舉行黨魁選舉，並決定新政黨的黨名，枝野主張使用「立憲民主黨」、泉健太則主張使用「民主黨」，由於枝野選情占有優勢，如果新政黨名稱最後定調為「立憲民主黨」，國民民主黨等於實質被併。

    國民民主黨現任黨代表玉木雄一郎拒絕加入合併後的新政黨，可能另立門戶。（路透檔案照）

    國民民主黨現任黨代表玉木雄一郎拒絕加入合併後的新政黨，可能另立門戶。（路透檔案照）

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