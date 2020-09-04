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    普廷政敵被下毒 神經毒劑同俄諜案

    俄羅斯反對派領袖納瓦尼（中）證實中了前蘇聯研發的神經毒劑「諾維喬克」，但克里姆林宮否認下毒手。圖為納瓦尼於二○一八年初在莫斯科街頭參加抗議集會。（美聯社檔案照）

    俄羅斯反對派領袖納瓦尼（中）證實中了前蘇聯研發的神經毒劑「諾維喬克」，但克里姆林宮否認下毒手。圖為納瓦尼於二○一八年初在莫斯科街頭參加抗議集會。（美聯社檔案照）

    2020-09-04 05:30:00

    〔編譯張沛元／綜合報導〕針對二日德國證實俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）遭神經毒劑「諾維喬克」（Novichok） 攻擊、歐美各國紛紛譴責與要求莫斯科當局說明，克里姆林宮發言人佩斯科夫三日否認毒害納瓦尼，並稱各國沒有理由就此對俄國進行制裁。

    四十四歲、經常批評俄羅斯總統普廷的納瓦尼，上月在搭乘俄國國內線航班前喝下疑似摻毒的茶水而病倒，稍後轉送到德國柏林治療，德國政府二日證實他中了最初由前蘇聯研發的軍事級神經毒劑「諾維喬克」。包括德國總理梅克爾、英國首相強森、法國外長勒德里安、歐洲聯盟執行委員會主席馮德萊恩與白宮國家安全會議發言人尤約特，以及北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格，都譴責此等下毒暴行與要求俄羅斯說明。

    俄有慣例對叛逃者與反對派下毒

    俄羅斯過去就有對叛逃者與反對派人士下毒手的紀錄，較知名的案件包括前俄羅斯雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）與女兒尤莉雅於二○一八年在英國也是「諾維喬克」中毒，此事還引發英俄兩國外交危機。前俄羅斯特工、普廷批評者利特維內柯（Alexander Litvinenko），則是在二○○六年於英國被人在茶水中投入放射性物質釙元素毒殺身亡。但俄羅斯始終否認是幕後主使。「諾維喬克」在俄文中意指新手或新人，有超細粉、液體或氣體等形式，據信致命程度乃一般神經毒劑的五到十倍。

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