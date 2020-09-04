23億WHO援金轉聯國 美召回公衛專家

美國表態不會繳清約八千萬美元的世界衛生組織欠款，而是將該款項轉交聯合國。圖為世衛秘書長譚德塞。（路透檔案照）

2020-09-04 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國官員二日表示，預定明年七月退出世界衛生組織（ＷＨＯ）的美國，不會支付積欠世衛組織約八千萬美元（約台幣廿三．四八億）的援助款，而是將這筆款項轉交給位於紐約的聯合國總部。

不援助也不提供人力

繼要求改革與停止金援、宣布退出以及不參加由世衛組織主導的武漢肺炎疫苗國際共享計畫後，不滿世衛組織過於親中的美國政府，這回藉由不繳清欠款，再度與這個總部設在日內瓦的聯合國專門機構劃清界線。美國也將在未來幾個月內宣布，召回在世衛日內瓦總部及各區域、各國辦公室服務的美國衛生部專家。

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美國國務院國際組織事務局副助卿庫克表示，美國積欠世衛組織的援金在二○一九年為一千八百萬美元，二○二○會計年度則有六千兩百萬美元，但這筆合計約八千萬美元的款項不會在美國退出世衛組織之前繳清，而是轉給紐約的聯合國總部。

目前並不清楚哪些聯合國機構可以拿到原本應該給世衛組織的這筆欠款，也不知道美國是否會拿這筆錢來折抵積欠聯合國的分攤會費。此外，也不清楚美國會如何處理積欠世衛組織的其他款項。截至今年六月底，美國積欠世衛組織一億九千八百萬美元。

美國在今年七月初告知聯合國將於二○二一年七月六日退出世衛組織，依規定必須繳清該會計年度的援助款，但川普政府顯然不願意照辦。世衛組織一名女發言人三日對此不願多做評論。美國喬治城大學國際衛生法教授高斯丁在推特上批評說，華府將世衛援金轉交給聯合國之舉「不合乎道德標準…以及顯然非法」。

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