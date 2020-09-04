香港普篩 美亞太助卿疑蒐集個資

香港一日針對武漢肺炎啟動「普及社區檢測計畫」，至三日已有四十七萬人接受檢測。（路透）

2020-09-04 05:30:00

資料送中 合理懷疑

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港在中國政府協助下，一日針對武漢肺炎正式啟動「普及社區檢測計畫」，聲稱受檢民眾的去氧核糖核酸（ＤＮＡ）資料不會「送中」。但美國東亞暨太平洋事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）二日在國務院記者會上，對上述說法持保留態度，直指中國政府為監控新疆維吾爾自治區少數民族，也曾在實為「再教育營」的「職業技能教育培訓中心」以健康檢查為名採集ＤＮＡ，「在此前例下，我想港人理應感到憂慮」。

中共也把採集維族DNA說成健檢

史達偉指出，此議題也和上月廿八日《中國禁止出口限制出口技術目錄》對人工智慧、基於數據分析的個人化訊息推送服務技術等電腦服務業出口設限，有異曲同工之妙，皆涉及中國蒐集及處理資訊的心態。他強調，「資訊是新貨幣，如同石油」，法治國家的民眾相信個人資訊會被用在正面而非邪惡事物上；但堪稱「史上最大國家安全機構」的「中國沒有那種聲譽」，境內隨處可見攝影機並加載人臉辨識技術的街角，資訊蒐集後則用來對付個人，影響當地百姓求職、就學、社會信用評比等民生議題甚鉅。因此「港人理應感到憂慮」。

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港已47萬人接受檢測

香港衛生署三日晚間公布，全日共有十九．二萬人接受檢測，累計達四十七萬人，已完成十三．八萬個樣本的化驗。檢測計畫迄今共接獲一四三宗指稱個資遭冒用登記預約的案例，其中八十例疑似涉及盜用他人個資，已轉交警方處理。檢測計畫迄今發現六名帶有病毒但沒有病症的患者，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，六名帶病毒者中有四人曾感染病毒，並接受治療後出院，相信是身上仍帶有餘毒，而非再次感染。

負責進行病毒檢測的中資公司「華大基因」聲稱，每日最多可做三十萬份樣本的檢測，但截至三日卻只完成三十四．六％的樣本化驗。本身是醫生的公民黨立法會議員郭家麒批評，相關機構前言不對後語，削弱民眾對全民檢測的信心，呼籲當局儘快解釋原因。

趁疫作亂 中四處掀波

對於中國和印度的邊境衝突，史達偉僅重申，美國始終呼籲中國與鄰國透過對話和平解決紛爭。但他點出，美方發現中國正試圖利用武漢肺炎全球大流行，在周邊地區掀起衝突，包括新疆、香港、南海問題，近月和印度在邊境升高對峙也是其中一例。

美國亞太事務助理國務卿史達偉以中國政府監控新疆維吾爾族為例，同意香港民眾對全民檢測計畫可能涉及DNA採集的疑慮。（路透檔案照）

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