反制中國 德公布新印太戰略

中國外交部長王毅一日在德國大放厥詞，引發同台的德國外長馬斯側目。（法新社）

2020-09-04 05:30:00

擴大與印太國家合作 避免單邊依賴

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國外交部長王毅在德國當眾恐嚇正率團訪問台灣的捷克參議院議長韋德齊將「付出沉重代價」，引發歐洲各國一致撻伐後，德國外交部長馬斯二日正式公布「德國─歐洲─亞洲：團結形塑廿一世紀」外交政策新綱領，公告將和印太地區國家加強多元關係，雖會與德國的最大貿易夥伴中國繼續合作，但「避免單邊依賴」，揭櫫德國對中政策已正式轉變。

憂區域衝突 安全部門擔重任

德國外交部聲明指出，德國深受印度─太平洋地區的地緣政治結構轉變影響，鑑於歐洲經濟體與印太地區在全球供應鏈架構下關係緊密，以及貿易路線行經印度洋、南海、太平洋，「如果該區衝突對當地安全穩定造成負面影響，德國也將承受後果」。在法治、人權、文化、教育、科技等領域加強交流之餘，將由「安全政策部門扮演特殊角色」。

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馬斯公布綱領時表示，「我方未來數十年的繁榮與地緣政治影響力，將尤其取決於我們和印太地區國家合作的方式」，「我們正關切此區軍備競賽與潛在衝突」。

他接著進一步強調，「我們今天釋出清楚訊息：印太地區是德國外交政策的優先考量」，以在多邊主義、氣候變遷緩解、人權、以規則為基礎的自由貿易、連通性、數位轉型等領域，加強與印太地區的合作關係為目標，「尤其是在安全政策上」，表達德國希望協助形塑印太「基於規則和國際合作、而非以強國法律為本」的秩序。

戰狼外交 在歐洲踢鐵板

美國華盛頓郵報二日指出，王毅的「修補關係」歐洲行，在歐洲產生反效果。中國以為對中政策兩極搖擺不一的歐洲諸國是美中之爭必奪之地，訪歐卻只會重申多邊主義等陳腔濫調，對歐洲人關心的人權、香港等議題完全拿不出主張，對韋德齊撂狠話等「戰狼式舉止」更令歐洲國家心寒不已，才落得滿懷期待出訪卻連「最低目標」都沒達到的下場。

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