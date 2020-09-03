港泛民議員開第一槍 拒立法會延任

香港立法會民主派議員陳志全去年十月十六日在立法會拿著印有特首林鄭月娥照片的標語牌抗議。（彭博）

2020-09-03 05:30:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕本屆香港立法會延任至少一年，民主派對於是否接受延任，立場分歧，曾表明自己「非主留派」的「人民力量」主席陳志全一日發信通知議會辦公室職員，辦公室將於他九月底「合法任期」結束後結束服務，是民主派議員中率先表態不延任。

陳志全二日與立法會主席梁君彥會晤，商討若不延任的安排。他說，民主派日前決定根據民調決定現任議員去留，但目前仍未看到全體民主派表態會依照民調結果，因此按自己的時間表結束辦事處，「自己有八至九成機會離開議會」，除非其他所有民主派議員都願意遵守民調結果，但他認為這機會很低。

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陳志全拒絕延任的信件被同為民主派的「議會陣線」議員朱凱迪在臉書轉載，並表明會與陳志全「共同進退」，杯葛臨時立法會委任。對此，民主黨主席胡志偉說，各議員自己決定去留。

陳志全與梁君彥討論問題包括議員任滿酬金，他說，「這不能稱作辭職，我做完了自二○一六年起的立法會議員任期」，他有資格獲發相當於任內薪酬總額十五％的任滿酬金，若未獲發給，將提告求償。

另外，二○一六年因宣誓無效被法官判定喪失立法會議員資格的梁頌恆，當時曾未經批准闖入議會，被法院裁定參與非法集會，判處有期徒刑四週，二日上訴遭駁回，梁頌恆不申請交保，即刻服刑。

去年廣告違法？ 周庭：不當壓迫

上月被依涉嫌違反港區國安法逮捕交保的前「香港眾志」成員周庭，一日首度向警方報到，她表示，警方出示眾志去年在日本經濟新聞刊登的廣告，指是她涉嫌違反國安法的其中一項證據。她說，刊登廣告是在國安法實施之前，國安法既然不溯及既往，警方據此搜查「就是不當壓迫」，未來不只香港媒體，國際媒體都有可能遭港警施壓、搜查，威脅新聞自由。

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