港泛民議員開第一槍 拒立法會延任
〔編譯管淑平／綜合報導〕本屆香港立法會延任至少一年，民主派對於是否接受延任，立場分歧，曾表明自己「非主留派」的「人民力量」主席陳志全一日發信通知議會辦公室職員，辦公室將於他九月底「合法任期」結束後結束服務，是民主派議員中率先表態不延任。
陳志全二日與立法會主席梁君彥會晤，商討若不延任的安排。他說，民主派日前決定根據民調決定現任議員去留，但目前仍未看到全體民主派表態會依照民調結果，因此按自己的時間表結束辦事處，「自己有八至九成機會離開議會」，除非其他所有民主派議員都願意遵守民調結果，但他認為這機會很低。
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陳志全拒絕延任的信件被同為民主派的「議會陣線」議員朱凱迪在臉書轉載，並表明會與陳志全「共同進退」，杯葛臨時立法會委任。對此，民主黨主席胡志偉說，各議員自己決定去留。
陳志全與梁君彥討論問題包括議員任滿酬金，他說，「這不能稱作辭職，我做完了自二○一六年起的立法會議員任期」，他有資格獲發相當於任內薪酬總額十五％的任滿酬金，若未獲發給，將提告求償。
另外，二○一六年因宣誓無效被法官判定喪失立法會議員資格的梁頌恆，當時曾未經批准闖入議會，被法院裁定參與非法集會，判處有期徒刑四週，二日上訴遭駁回，梁頌恆不申請交保，即刻服刑。
去年廣告違法？ 周庭：不當壓迫
上月被依涉嫌違反港區國安法逮捕交保的前「香港眾志」成員周庭，一日首度向警方報到，她表示，警方出示眾志去年在日本經濟新聞刊登的廣告，指是她涉嫌違反國安法的其中一項證據。她說，刊登廣告是在國安法實施之前，國安法既然不溯及既往，警方據此搜查「就是不當壓迫」，未來不只香港媒體，國際媒體都有可能遭港警施壓、搜查，威脅新聞自由。