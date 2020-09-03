邊界又開打 中控印度越線

印度士兵1日在位於印度查謨和喀什米爾邦夏季首府斯里納加爾通往拉達克地區的公路上戒備。（美聯社）

2020-09-03 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕五月以來在邊境升高近年對峙的中國和印度部隊，繼六月十五日於雙方爭議主權的加勒萬河谷爆發兩國四十五年來第一起邊境死亡衝突，八月卅一日和九月一日又在西、東爭議地帶分別發生爭端，雙方高層二日試圖對話之餘，繼續互指對方挑釁。

六月爆發死亡衝突的加勒萬河谷，位於印度查謨和喀什米爾邦的拉達克地區，北方和東面分別是中國新疆維吾爾自治區及西藏自治區。八月卅一日爭議則發生在拉達克地區也有主權歸屬問題的班公湖南岸，位於西藏和喀什米爾邊境，往西北走二一八公里就是加勒萬河谷。

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熟悉內情的印度官員坦承這起事端由印方引爆，為兩國五月開始衝突以來，印度首次主動採取攻勢：印度部隊數千人趁夜花六小時秘密攀爬攻下可飽覽爭議領土的班公湖南岸山頂一處戰略高地，該處位在兩國維持現狀的三四八八公里長的「實際控制線」（LAC）上，先前無人佔據。西藏流亡議會成員朗傑多卡二日表示，廿九日的印軍行動中，有一名西藏出身的印度士兵在衝突中喪生，外傳中國士兵也有傷亡。

路透報導，印度接著又在雙方聲索主權的印度東部阿魯納恰爾邦的安嬌（Anjaw）縣增兵，此舉鞏固了印度的東線邊防。安嬌縣當地首長向路透證實，當局確實增加駐軍，人數達到數個營，但沒有所謂入侵的報導。印度軍方發言人則稱這只是部隊正常輪調，外界無須憂慮。中印兩國軍事高層二日交涉上，印方矢口不認八月卅一日跨越LAC，反批中方連日採取挑釁行動。印度專家認為印方主動出擊之舉有「嚇阻」成分，目前靜觀中國後續反應。

中國外交部發言人華春瑩二日要求印方立即停止一切挑釁行為，並強調中國部隊一貫嚴格遵守LAC，從未越線活動。

頻頻和中方爆發主權爭端的拉達克地區，3年前即見印軍在班公湖附近掛起布條，強調「永不放棄」。（美聯社檔案照）

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