香港普篩 中資方正證券逼員工參與

香港一日起實施武漢肺炎病毒全民篩檢計畫，但港人不信任港府和北京當局，參與意願低落。（彭博）

2020-09-02 05:30:00

需向人事部門提證明 否則影響考核

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港一日起展開武漢肺炎病毒的自願性全民篩檢計畫，希望在兩週內完成七五○萬人檢測工作，但由於民眾對於北京和港府的不信任，自宣布以來「官熱民冷」，挨批缺乏配套措施，檢驗成效可議。與此同時，中國方正證券香港子公司等部分企業，還傳出要求員工必須參與篩檢，並向人事部門提出證明，否則可能影響績效考核。

香港《南華早報》指出，香港金融業職工總會接獲方正證券香港子公司員工求助後，一日在「臉書」（Facebook）公開致該公司的信函，指出港府制定的「普及社區檢測計畫」為自願性質，民眾有權「根據實際需求和意願」，選擇是否進行檢測，該公司卻強硬規定，甚至以此做為員工工作表現考核的參考。再者，該公司也未清楚指示，包括曾接受咽喉或鼻腔手術者，是否毋須參與等，若員工引發後遺症，該公司責無旁貸。

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《彭博》另指出，專營香港和中國房地產業務的嘉華國際集團，也傳出要求員工及其家人參與篩檢，未遵守者必須做出說明。方正證券和嘉華集團均未對相關說法做出回應。

報導指出，這項北京支持的「普篩」計畫，先前已因中國官員或企業參與，以及沒有居家隔離等配套措施、可能造成病毒加速擴散等因素，備受港人質疑；再加上篩檢資料「被送中」疑慮未解，更促使前「香港眾志」秘書長黃之鋒等人，以及香港醫管局工會「醫管局員工陣線」等組織，持續呼籲全民杯葛普篩。企業迫使員工參與篩檢的事件，僅是再次凸顯實施上的困難度。

《法新社》指出，目前有六十五萬港人線上預約篩檢，僅佔香港總人口約九％，首日則有八．二萬人完成檢測。

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