以《21世紀資本論》(Capital in the 21st Century)一書馳名國際的法國經濟學家皮凱提。(美聯社檔案照)

2020-09-01 05:30:00

以《21世紀資本論》(Capital in the 21st Century)一書馳名國際的法國經濟學家皮凱提(Thomas Piketty) ,去年出版的新書《資本與意識形態》(Capital and Ideology)由於論及中國不平等問題,被中信出版集團要求刪除所有相關內容,遭皮凱提拒絕,以至於中譯本在中國出版受阻。香港南華早報報導,皮凱提的《21世紀資本論》曾在中國大賣,並獲得中國國家主席習近平讚許,《資本與意識形態》繼續討論《21世紀資本論》中提及的不平等問題,書中寫道,在中國,有關財富和收入不平等的公共資訊,比在俄羅斯還要難以取得;儘管中國2/3的資本已經掌握在私人手中,但那些從私有化獲利最大的家庭,卻不用為繼承財產繳稅;幾乎沒有跡象顯示,中國在習近平領導下,採取具體措施因應不平等問題。(編譯盧永山)

