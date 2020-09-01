「831黑警打死人」港府:危害國安傳聞

香港民眾8月31日在地鐵太子站發起紀念活動，一名參與少年遭警方帶走。（美聯社）

2020-09-01 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港地鐵太子站在去年八月卅一日晚間，爆發「反送中」示威者與其他民眾的衝突，而警方到場後竟無差別攻擊所有人，甚至傳出有人被毆致死，迄今仍未對外說明真相。在事件一週年之際，不放棄追究「警暴」的港人發起紀念活動，警務處長鄧炳強卻不予理會，甚至揚言所謂「打死人」傳聞是圖謀「危害國家安全」。

鄧炳強八月卅日接受「香港開」電視頻道節目「香港怎麼辦」專訪，多次將太子站事件與國安問題連結，斥責有心人士刻意散播「警察打死人」謠言，目的是污衊警隊、繼而危害國安，必要時將調查和執法。他還指控，不明勢力在過去一年中有組織性地煽動及散布假消息，圖謀打擊警方信譽，警方已對部分人提告。至於部分區議員指責警察暴力，鄧炳強則反駁說，警方處於不利位置，「我們必須守法，對方卻能不負責任說大話」。

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被打死？ 流亡韓寶生露面

另外，外傳在太子站事件中失蹤、疑為被「打死」的民眾「韓寶生」，八月卅日公開表示自己本名為「王茂俊」，但因被控暴動等八項罪名，可能面臨不公正審訊，已逃往英國尋求政治庇護，並與在港家人朋友斷絕聯絡。他表示，會繼續將太子站事件的證據展示給外國人了解，並聲明自己樂觀、健康，「絕不可能做出任何看似自殺之行為」。

追真相 太子站湧紀念人潮

儘管警方打壓真相，並企圖以國安法限制港人追究警察責任，但在太子站事件一週年當天，「新民主同盟」譚凱邦等多名荃灣區議員，仍在港鐵荃灣站外免費發送合資購買的一千份「香港蘋果日報」，呼籲民眾勿忘「警察發動的恐怖襲擊」。另一名區議員劉志雄不諱言，香港已進入「顛倒黑白的時代」，當局企圖改寫歷史，港人應更加拒絕遺忘、追討真相。這場行動遭到六名重裝警察到場監控及驅離。

港人另在八月卅一日晚間八時半左右發起「十八區燒衣」活動，警方則提前重點封鎖太子站周邊，並不斷勸離行人，還對在場呼叫抗爭口號的民眾舉旗警告、甚至截查多人，但太子站和旺角警署一帶的人潮並未散去。與此同時，支持香港民主運動的「加拿大香港聯盟」，八月卅日也在溫哥華發起抗議活動，聲援「反送中」運動至港區國安法實施以來的犧牲者，並呼籲加國政府拿出實質行動，為港人提供「避風港」計畫。

太子站紀念活動到晚上，民眾不肯散去，比出「五大訴求，缺一不可」手勢。（路透）

一名民眾被優勢警力強制要求離開。（彭博）

外傳在太子站事件中失蹤、疑為被「打死」的民眾王茂俊，八月卅日公開表示已逃往英國尋求政治庇護。（擷取自影片）

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