全民篩檢「累己累人」港醫護杯葛

香港將於九月一日起對全港民眾展開武漢肺炎病毒自願性篩檢，但醫界與民主派人士以成效不彰為由，呼籲港人抵制。圖為香港民眾二十日在長沙灣政府合署領取免費快篩試劑。（歐新社檔案照）

2020-08-31 05:30:00

成效被質疑 還有人被登記

〔編譯張沛元／綜合報導〕香港政府將於九月一日起，對全港民眾進行自願性的武漢肺炎病毒「普及社區檢測計畫」，並為此斥資刊登廣告，呼籲民眾踴躍參與。但香港醫院管理局雇員工會與民主派人士疾呼杯葛，因為這類全民檢測缺乏目標性與配套措施，成效可議，甚至傳出有民眾「被登記」參加普篩計畫。

「醫管局員工陣線」主席余慧明卅日表示，全民檢測應配合封城與居家令，且必須在短期內完成，但九月一日展開的自願性普篩並無上述配套措施，成效可議。余慧明說，潛伏期的檢測結果呈現「假陰性」機率極高，因此全民檢測不見得能及早揪出無症狀感染者，反倒讓取得假陰性結果的民眾自認健康無虞，繼續在社區內散播病毒。

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余慧明以港府在各大報刊登的廣告中所使用的宣傳詞「為己為人」回嗆，全民檢測不是「為己為人」，而是「累己累人」。民主派立法會議員朱凱廸直言，將在社區宣傳杯葛檢測。

港府砸千萬登報宣傳

港府廿九日上午七時起開放線上預約新冠病毒檢測，同日斥資二五八萬港幣（約九九四萬台幣）在全港十一家報紙頭版與內頁刊登廣告，呼籲港人「為己為人，參與檢測」，並引用數據宣稱，四分之一的武肺病毒感染者無症狀，「你可以肯定你不是隱性患者嗎？」

預約免驗證 難保不被冒用

港府創新及科技局局長薛永恒表示，截至卅日上午十時四十五分，已有約卅四萬人登記預約。但香港媒體對此「盛況」提出質疑，認為線上預約系統雖會查核身分證字號是否存在，卻不會進行驗證，無法排除身分遭人冒用的可能性，還有隱私外洩之虞。

港府稱已34萬人登記 被疑「湊數」

此外，若干公家機關公務員與民營企業員工爆料，上級與資方疑似為幫港府「湊數」，以各種手段變相逼迫員工參加號稱自願性的全民檢測。薛永恒在受訪時坦承，當局收到四千多宗查詢，其中三宗涉及未經本人同意下，手機及身分證號碼被用來登記，將對此展開調查。

香港卅日新增十五例武漢肺炎確診病例，其中五人感染源頭不明，包括一名在警察總部工作的警員。另有十例初步確診個案，其中一人為孕婦，與她同病房的患者都必須隔離。香港已連續十二天單日新增確診數少於卅例，但港府官員指出，確診數下降速度依然較慢，希望全民普篩可以找出隱形個案。

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