中國南海４射 美嚴正譴責

中國指控美國海軍「馬斯廷號」（USS Mustin）飛彈驅逐艦廿七日在「中國西沙領海」挑釁。圖為「馬斯廷號」十八日通過台灣海峽前往南海，為美艦今年第十次在台海實踐「航行自由」。（取自美軍太平洋司令部官網）

2020-08-29 05:30:00

美艦27日駛進西沙群島海域

〔編譯周虹汶／綜合報導〕針對中國本週在南海發射四枚彈道飛彈，美國國防部廿七日發表聲明，譴責此舉威脅區域和平與安全。美軍飛彈驅逐艦「馬斯廷號」（USS Mustin）則在廿七日駛進南海的西沙群島海域，以行動挑戰北京非法主權聲索。中方聲稱該艦遭到「警告驅離」，要求美方停止此類挑釁行為。

中方聲稱「警告驅離」

美國國防部廿七日聲明強調，美方上月已把打算持續監測南海動態的意向通知中方，目的正是避免中國把南海軍事化並威脅周邊國家；中國人民解放軍（ＰＬＡ）卻選擇本週在西沙群島周邊演習，此舉不利主權具有爭議的南海緊張局勢並造成進一步破壞，不符合美國對自由開放印度太平洋地區的願景期待，也違背中方對南海非軍事化及二○○二年避免引發衝突的《南海各方行為宣言》所做承諾。

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但中國軍方廿八日凌晨公告ＰＬＡ南部戰區新聞發言人李華敏說法，稱美軍「馬斯廷號」驅逐艦前一天擅闖「中國西沙領海」，遭中方海空兵力全程跟蹤監視、查證識別並警告驅離，反咬「美方無視國際法規則，一再到南海挑釁滋事，以『航行自由』之名行航行霸權之實」，強調「中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權」，敦促美方立即停止挑釁行為。

中國外交部發言人趙立堅廿八日回應美方威脅和平指控，砲轟美方「指責毫無根據，也毫無道理」，批評美方機艦「不遠萬里到南海炫耀武力」，呼籲「停止在南海興風作浪、挑撥離間」。今年以來，美國海軍已經有至少五次派艦駛近西沙與南沙等主權爭議島礁。

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