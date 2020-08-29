安倍請辭／多國祝福安倍 中國拒評論

日本在任最久首相安倍晉三，28日下午在東京的首相官邸召開記者會，正式宣布因舊疾復發請辭後，步下講台。（歐新社）

2020-08-29 05:30:00

〔編譯茅毅、記者李欣芳／綜合報導〕日本首相安倍晉三於廿八日正式宣布辭職，引發國際關注。主要國家領袖和國際媒體紛紛表達看法與大幅報導，中國則以他國內政事務為由不做評論。蔡英文總統昨表示，我們很珍惜安倍首相對台灣的友情，也希望他身體健康。

蔡英文：珍惜安倍對台友情

蔡總統說，安倍首相一向對台灣友善，不論在政策上，或者在對台灣人民的情誼上，他都表現得非常積極，「我們很珍惜他對台灣的友情，也希望他身體健康」。總統府發言人張惇涵表示，蔡總統誠摯感謝安倍首相長年來對於我國的堅定支持，以及對於推進台日關係的貢獻，總統也由衷盼望安倍首相能夠靜養身體，早日恢復健康。

請繼續往下閱讀...

在日本鄰邦部分，俄羅斯總統普廷發言人佩斯科夫說，普、安兩人有良好的工作關係，克里姆林宮讚揚安倍對俄日關係發展做出的寶貴貢獻。中國外交部發言人趙立堅以日本內部事務為由不做評論，只說中日兩國互為近鄰，中方願意和日方繼續推動雙邊關係改善發展。

南韓總統府青瓦台發言人姜珉碩說，安倍「對發展韓日關係發揮了極大作用」，對他因病請辭感到遺憾，也祝他早日康復；韓方願意繼續與日本新首相及新內閣合作，增進兩國友好合作關係。

在主要國家部分，澳洲總理莫里森稱讚安倍既正直又有智慧，堅定推動開放貿易，提倡區域內的繁榮和穩定，做為區域領袖，已做出空前貢獻。印度總理莫迪讚許安倍為加強印日關係展現「有智慧的領導能力」，祝他很快康復。

德國總理梅克爾亦對安倍辭職表達遺憾。她說，兩人共享基本價值，還讚揚安倍總致力於「捍衛多邊主義」。英國首相強森則推文寫道，安倍已為日本及世界達到偉大成就，希望他身體健康。

安倍和美國總統川普的私交，已成為目前美日密切合作的基礎，因此川普政府將關注包括由誰繼任首相在內的事態發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法