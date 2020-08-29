經濟3箭因疫留憾 安倍「肝腸寸斷」

安倍支持率變化

2020-08-29 05:30:00

駐日特派員林翠儀／特稿

突然宣布辭職的日本首相安倍晉三，在廿八日的記者會中提到北韓綁架日本人問題尚未解決，一度語帶哽咽。二○一二年底重掌政權時，包括北韓綁架問題、憲政改革和北方領土等都被他列為重要課題，如今卻因舊疾復發而壯志未酬，安倍以「肝腸寸斷」來形容他的心情，日本在任時間最長的首相，間接被一場世紀大瘟疫擊垮，令人不勝唏噓。

喜迎東奧 被疫情打亂

安倍在二○一二年底重掌政權後，調升兩次消費稅稅率、成功申辦東京奧運和帕運、制定安全保障法案鬆綁集體自衛權行使、主導「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）生效，各種實際的政績讓他得以維持長期且穩定的政權。

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自民黨為安倍修改黨章，放寬總裁任期從兩年延至三年且可連任兩次，安倍今年原本可以風光迎接東奧舉辦，為明年的任期屆滿劃下完美句點，但武漢肺炎疫情讓所有的規劃都亂了套，也讓他主政七年八個月的政績遭到抵銷，民調支持度也滑落到重掌政權之初時的水準，一般認為他的舊疾復發，主要是防疫過度操勞和壓力過大所致。

安倍重掌政權後最大的焦點是推動「安倍經濟學」，他射出包括大膽金融政策、機動性的財政政策及喚起民間投資的成長戰略三支箭，日本的平均股價從他就任當時的一萬○二三○日圓一度回升到二萬四千日圓左右。

不過，景氣的回升卻因去年十月消費稅再度調升至十％而出現停滯狀況，今年再因疫情衝擊，四月宣布全國緊急狀態，經濟活動全面停止，四到六月的國內生產總值（GDP）較去年同期減少二十七．八％，回到了民主黨執政時的水準，安倍經濟學最大成果的就業改善，原本已回升的有效求人（求才求職）倍率在六月下降到一．一一倍，將安倍逼向絕境。

安倍續任後的最大課題，包括透過憲改將日本帶向正常的國家。至於「戰後外交總決算」：與南韓達成慰安婦的最終協議、拯救遭北韓綁架的日本人返家，與俄羅斯簽定和平條約並解決北方領土問題等都成了未竟之業。其中，安倍原本預定今年五月訪俄成為首位參與俄羅斯戰勝紀念日的日本首相，也因疫情而取消。安倍在記者會中提到北韓綁架和簽訂日俄和平條約時語帶哽咽，他說這是和國民的約定，無法履行承諾讓他肝腸寸斷。

圖為日相安倍晉三於二○一三年九月在阿根廷布宜諾斯艾利斯，親自率領爭取申辦二○二○年東京夏季奧運的日本代表團。當宣布主辦權由日本奪下時，他興奮起立歡呼。一旁為自二○一四年一月起擔任東奧組織委員會會長的前首相森喜朗。（美聯社檔案照）

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