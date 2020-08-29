搶當安倍接班人 已4人表態

日相安倍晉三於二十八日下午正式宣布請辭，日本讀賣新聞特別趕印號外，在東京街頭發放給行人。（美聯社檔案照）

2020-08-29 05:30:00

石破茂、岸田文雄被視為大熱門

〔駐日特派員林翠儀／東京廿八日報導〕由於日本首相安倍晉三的自民黨總裁任期還有一年，自民黨九月一日將召開眾參兩院議員總會決定總裁選舉的方式，目前已有政調會長岸田文雄、前幹事長石破茂、前總務大臣野田聖子和前選舉對策委員長下村博文表態有意參選；另外，官房長官菅義偉和防衛大臣河野太郎也有一定的呼聲。

安倍將接任總裁的選舉事宜交給幹事長二階俊博全權處理，雖然接任的總裁任期僅有一年，但本屆的眾議員任期也在明年十月屆滿，新任總裁必將面臨選戰。自民黨總裁的選出方式，可分為兩種，一般的選舉方式由黨籍國會議員和地方黨員各三九四票，共七八八票選出；另一種為緊急情況下的選舉方式，由國會議員三九四票和都道府縣代表一四一票，共五三五票投票。

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派閥林立 接任總裁任期僅一年

自民黨內派閥林立，最大派系為安倍所屬的細田派，有現任國會議員九十八人，其次是外相茂木敏充所屬的竹下派五十四人、副首相麻生太郎所屬的麻生派有五十四人、岸田文雄所屬的岸田派四十七人、二階俊博所屬的二階派四十七人，石破茂帶領的石破派有十九人，其他無派系有六十六人，包括環境大臣小泉進次郎和野田聖子都屬無黨派，菅義偉也算廣義的無派系，但他自己的子弟兵有三十人。

無派系支持 石破兩度輸給安倍

派系在總裁選舉中具有左右輸贏的力量，石破曾與安倍同台競選過兩次總裁，他雖獲得地方黨員的支持，但因少了派系支持而敗北，今年他曾與二階俊博接觸，一般認為是為了拉攏二階派。石破茂廿八日晚間在電視節目上肯定台灣防疫成果並建議效法台灣成立防疫領導中心，間接批評安倍未在防疫上採取更具強制性措施，以致中央地方各自為政。

已表態的岸田曾被安倍延攬擔任外相和防衛大臣等重要職務，又出任政調會長，就是要累積黨政經驗，但岸田的領袖魅力一直被認為不夠。至於野田和安倍同期當選眾議員進入政界，從未放棄成為首位女首相野心。下村則屬於安倍同派的細田派，他的表態被認為只是「志在參選」。

菅義偉和河野太郎是未表態的兩位熱門人選，菅義偉長期擔任官房長官深受信任，但他一再表示沒有意願。河野太郎屬於麻生派，他最近有很多大膽的言論，包括砲轟中國的海上擴權，也經常在推特上貼廢文，深受年輕人喜愛。至於麻生太郎也被點名但未表態，但分析家指他太老及講話太毒恐成選舉負分，麻生派應該會支持河野。

安倍接班人可能人選

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