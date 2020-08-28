彭斯轟拜登 中國啦啦隊長

流亡美國的中國異議人士、盲人人權律師陳光誠廿六日受邀向共和黨全國代表大會發表演說。（美聯社）

2020-08-28 05:30:00

川普才能對抗激進左派

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國副總統彭斯廿六日接受共和黨全國代表大會提名為副總統候選人，彭斯警告選民，如果民主黨總統候選人拜登當選，「你們不會安全」，而總統川普是國人的「守護者」，對抗「激進」左派。流亡美國的中國異議人士陳光誠罕見應邀出席共和黨全代會發表演說，痛批中國共產黨是「人類公敵」，呼籲全世界認清中共政權本質，共同努力捍衛自由和民主。

拜登只會使美國邁向社會主義

彭斯發表接受提名演說的場地，選在美國獨立後首場對外戰爭一八一二年戰爭中，美軍成功抵禦英軍入侵的巴爾的摩麥克亨利堡，這場戰役後來成為美國國歌歌詞靈感來源。彭斯藉由這個著名戰場，塑造川普這場連任選戰，攸關國家未來，警告若拜登當選，只會充當極左派的「特洛伊木馬」，使美國邁向社會主義和衰退，「殘酷的事實是，你們生活在拜登執政下的美國，不會安全」。

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反警延燒 彭斯挺警執法

在彭斯演說之際，威斯康辛州因警察執法過當爭議掀起的反警示威已經延燒三天。彭斯提到近年一連串類似事件，強硬捍衛警方執法，「暴力必須停止」，卻不提在警方手中枉送命的非裔民眾；他將川普與拜登競逐白宮寶座，比擬為在「法治」和「無法無天」之間選擇，「總統川普治理下，我們不會減少警方預算」，「這個國家的街頭會有法治」。他誇讚川普在疫情之前的經濟成績單，以及因應疫情表現優異和提振景氣的成效，力促選民三思要託付誰振興經濟。

陳光誠：中共是人類公敵

中國問題是這次共和黨全代會一大選戰議題，彭斯也在中國問題上批評拜登一直當「共產中國的啦啦隊長」。應邀出席演說的陳光誠力挺川普，他用不流利的英語說，「中共是人類的敵人，正在恐嚇自己人民、威脅世界福祉。美國必須利用自由、民主和法治的價值觀，結合其他民主政體，共同阻止中共的咄咄逼人」。其他演講者如彭斯的國安顧問凱洛格（Keith Kellogg）、眾議員澤爾丁（ Lee Zeldin）與參議員恩斯特（Joni Ernst）等人，在演說中塑造川普是外交政策大師，強悍的談判者，挺身力抗中國。

美國人權組織「女權無疆界」創辦人利特瓊（Reggie Littlejohn）說，共和黨邀請陳光誠演說，勇敢地向中國發出訊息：美國不會再容忍中國在人權上的殘暴至極行徑。

川普在彭斯演說後，再度「意外」現身，偕夫人梅蘭妮亞與彭斯夫婦一起在麥克亨利堡聆聽國歌。他當天發推文，稱「中國政府媒體和中國領導人，希望拜登贏得這場美國大選。若此事成真（並不會），中國就會掌握美國，我國創紀錄的股市就會真的崩潰！」

美國副總統彭斯廿六日在麥克亨利堡發表演說，接受共和黨提名為副總統候選人。（路透）

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