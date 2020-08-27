中國篩檢試劑瑕疵 瑞典3700人偽陽性

瑞典公共衛生局廿五日表示，中國華大基因製造的武漢肺炎篩檢試劑有瑕疵，從今年三月至八月，已驗出約三千七百件偽陽性。（取自網路）

2020-08-27 05:30:00

〔編譯黃靖媗、周虹汶／綜合報導〕瑞典公共衛生局廿五日指出，瑞典的實驗室發現，中國「華大基因」（BGI Genomics）製造的聚合酶連鎖反應（PCR）武漢肺炎篩檢試劑有瑕疵，從今年三月至八月，已驗出約三千七百件偽陽性。瑞典公衛局並未公布曾使用這款試劑的總人數，僅指出這款中國製試劑通常由民眾自己在家檢驗，許多輕微症狀或無症狀者會收到假陽性結果，他們將在近日內與受影響的民眾聯繫，並修正瑞典的確診數據。

華大基因兩子公司被美制裁

公衛局微生物學部門負責人威塞爾（Karin Tegmark Wisell）指出，這款試劑也被出口至其他國家，供應商必須改善試劑的品質；瑞典當局也將通知歐洲與世界衛生組織（WHO）相關單位。製作試劑的華大基因兩家子公司—新疆絲路華大基因科技與北京六合華大基因科技，今年七月因為涉嫌強制採集維吾爾族與其他穆斯林少數族群的基因，侵犯人權，被美國商務部列入制裁名單。

請繼續往下閱讀...

在美中緊張關係持續升高下，美國持續擴大封殺中國華為公司。對此，中國知名經濟學家、清華大學經濟管理學院教授李稻葵警告，此舉恐招致中方以藥品出口禁令加以反制。香港南華早報報導，因半年來武漢肺炎疫情盡曝美國在藥物和醫療設備供應上的脆弱性，其供應鏈安全成為十一月總統大選焦點議題之一。

中學者：禁藥品出口 可反制美

儘管中國目前並未拿藥品出口禁令對美國施壓，但身為中國人民政治協商會議全國委員會委員的李稻葵告訴中國媒體，美方的維生素和抗生素原材料有九成以上在中國生產，而美國肯定無法在短期內自行生產；但他強調，中國不會先出手，若美國敢耍花招，中國也有這些對策可玩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法