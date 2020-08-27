新疆遭鎮壓 美擬定調種族滅絕

川普政府考慮宣告中國血腥鎮壓新疆維吾爾族的暴行為種族滅絕。圖為今年七月抗議人士在法國巴黎的中國大使館前，抗議北京當局對維吾爾族進行種族滅絕。 （歐新社檔案照）

2020-08-27 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國Politico網站廿五日引述川普政府官員的話報導，華府正認真考慮將中國對維吾爾族的血腥鎮壓，界定為「種族滅絕」（genocide）。消息人士透露，國務院、國家安全會議（NSC）與國土安全部官員就此進行的內部討論，目前僅止於初步階段，若各方未能就使用「種族滅絕」一詞達成共識，行政部門可能會改控中國領導階層犯下其他暴行，例如「危害人類罪」（crimes against humanity）或「種族清洗」（ethnic cleansing）。

國務院發言人不願證實有關種族滅絕的討論；國安會雖未提及種族滅絕，但稱中共的暴行包括對少數民族進行大規模監禁。國土安全部則拒絕發表評論。

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近幾個月來，維族倡議人士與美國國會議員一直在推動讓華府指控北京當局犯下種族滅絕罪行，但值此美中關係緊張之際，美國政府即使僅止於考慮此議，都可能導致雙邊關係更為惡化。

被宣告犯下種族滅絕罪行相當罕見，不僅在法律上非常棘手，在政治面也高度敏感。美國官員過去避免做出種族滅絕宣告，特別是理論上國際法會因此迫使美國採取干預行動（但未必是軍事行動）。至於「種族清洗」在國際法上則沒有太大份量，但美國官員過去曾以此詞彙來代替種族滅絕。

中國在聯合國安理會擁有否決權，美國主張對中國冠上種族滅絕標籤，恐將遭遇高於正常的政治阻礙。不過，報導指稱，尋求連任的川普在貿易與武漢肺炎疫情議題上對中國心灰意冷，不無可能藉此攻訐中國。

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