德證實納瓦尼被下毒 籲俄調查

昏迷中的俄國反對派領袖納瓦尼，目前在德國治療，醫院表示在其體內驗出神經毒劑。 （路透檔案照）

2020-08-26 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕疑被下毒陷入昏迷的俄羅斯反對派領袖納瓦尼，廿二日被送往德國頂尖醫院接受治療後，院方廿四日召開記者會指出，在納瓦尼體內驗出一種名為「膽鹼酶抑制劑」（Cholinesterase inhibitors）的神經毒劑，俄國當局犯案嫌疑最大。德國總理梅克爾呼籲俄方展開調查，但克里姆林宮以德國醫院的報告尚不具決定性為由，否決馬上啟動調查的必要。

疑神經毒劑 殺蟲劑或沙林毒氣可見

納瓦尼廿日在西伯利亞搭飛機時突然失去意識，且病況嚴重，俄國醫師診斷為新陳代謝失調，但遭人下毒之說不脛而走。幾經協調後，納瓦尼廿二日被送往德國柏林夏里特（Charite）醫院救治；院方廿四日指出，檢測結果顯示，納瓦尼是因「膽鹼酶抑制劑」而中毒，這不僅是一種常用於阿茲海默症藥物的成分，也是殺蟲劑或沙林毒氣等多種神經毒劑含有的物質。

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院方表示，納瓦尼仍在昏迷中，雖沒有立即性生命危險，但無法確信會留下什麼後遺症，不排除神經系統會受到影響，具體毒物仍待進一步確認。

在長年反對俄國總統普廷的納瓦尼離奇昏迷後，外界紛紛將矛頭指向克里姆林宮。梅克爾和外交部長馬斯廿四日更發表聯合聲明，強調基於納瓦尼在俄國反對派陣營的重要角色，俄國當局應儘速徹查事件，揪出凶手加以制裁。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾也呼籲俄方立即調查並公開真相。

此外，梅克爾的發言人塞柏特當日稍早也表示，懷疑有人毒害納瓦尼，並暗指俄國近代史上毒殺紀錄不少，包括前俄國雙面間諜斯克里帕爾二○一八年三月在英國疑遭軍事級神經毒劑「諾維喬克」暗殺，跡象指向克里姆林宮等。俄國則有力挺克里姆林宮的電視台緊咬美國，指美方可能毒害納瓦尼，以抹黑俄國。

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