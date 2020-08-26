NASA太空計畫也被滲透 中國教授被逮

身兼美國德州農工大學（ＴＡＭＵ）教授暨國家航太總署（ＮＡＳＡ）研究人員的成正東，隱瞞在中國境內產官學界關係密切的機構任職，還涉入中國兩年前引發美方關注的「千人計畫」 等海外頂尖人才招募計畫，涉嫌電信詐欺、共謀與陳述不實等罪，已於廿三日在美被捕。（取自網路）

2020-08-26 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕領取美國聯邦補助金的研究人員遭中國政府滲透，並竊取美方智慧財產又一例！身兼美國德州農工大學（ＴＡＭＵ）教授暨國家航太總署（ＮＡＳＡ）研究人員的五十三歲被告成正東，隱瞞在中國境內產官學界關係密切的機構任職，還涉入中國兩年前引發美方關注的「千人計畫」等海外頂尖人才招募計畫，涉嫌電信詐欺、共謀與陳述不實等罪，已於二十三日在美被捕。

電信詐欺係以虛假陳述或承諾騙取金錢，在美國最高可判二十年徒刑；共謀與陳述不實兩罪則分別可判五年徒刑。根據刑事訴狀，成正東從ＮＡＳＡ計畫獲益八萬六八七六美元（約二五八萬台幣），還取得國際太空站（ＩＳＳ）獨特資源，成為他在中國學術圈奠定地位、並被中國科學院「百人計畫」等人才引進計畫爭取的能量。他甚至申請加入「千人計畫」。

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違規任職中國大學 還成立公司

美國司法部二十四日指出，成正東於二○○四年五月獲聘為ＴＡＭＵ全職教授，專攻太空計畫，旗下研究團隊負責ＮＡＳＡ補助達七十五萬美元（約二二三一萬台幣）的專案，依規定不得與中國合作；但他違規與中國廣東工業大學等外國大學有所牽扯，還在中國成立公司，卻「故意」隱瞞。

廣東工業大學網頁已刪除成正東任職資訊，但中國「X-MOL科學知識平台」網站顯示，成正東在二○一一年七月至一四年九月，為廣東省高等學校特聘教授「珠江學者」講座教授之一，也是廣東工業大學軟物質研究中心負責人，曾在中國科學院高能物理研究所攻讀碩士，九九年於美國普林斯頓大學取得博士學位。

美國德州南區聯邦地區法院檢察官派崔克（Ryan K. Patrick）表示，全美有多達一四○萬名外國研究人員或學者因「正當理由」滯美，但中方上述這類人才招募計畫「利用我方開放自由的大學」，指控「中國正拿從全球其他國家偷來的磚，打造經濟與學術機構」。

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