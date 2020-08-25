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    「繼續努力工作」安倍一掃辭職傳聞

    日本首相安倍晉三（中）在二十四日上午再度前往慶應大學附設醫院。（歐新社）

    日本首相安倍晉三（中）在二十四日上午再度前往慶應大學附設醫院。（歐新社）

    2020-08-25 05:30:00

    可能在本週說明健康狀況

    〔駐日特派員林翠儀／東京二十四日報導〕連續在任達二七九九天、刷新日本憲政史紀錄的日本首相安倍晉三，二十四日在官邸向媒體發表簡短談話，明確表示將繼續努力工作，一掃外界盛傳他因為健康問題將辭職的傳聞。東京電視報導，安倍可能在本週內召開記者會，說明健康狀況。

    醫院停留3.5小時 追加檢查

    安倍十七日前往慶應大學醫院進行健康檢查，待了七個多小時，健康狀況引發外界揣測，甚至傳聞他將於二十四日連續在任天數刷新紀錄後辭職。安倍二十四日上午十點多再度驅車前往慶大附醫，更加深前述質疑，日本電視新聞節目已有專家討論可能的代理人選，醫院和首相官邸也聚集大批記者。

    不過，安倍在醫院停留約三個半小時，下午一點返回官邸後向媒體表示，他去醫院除了聽取上週的檢查報告外，還進行追加檢查，這是為了萬全的健康管理，接下來將會繼續努力工作。對於健檢結果，安倍說，日後將會向各界報告。報導引述相關人士透露，安倍預定本月內召開記者會，說明武漢肺炎疫情的應對狀況，屆時可能也會一併說明他的健康狀況。

    安倍二○一二年十二月二十六日回鍋擔任首相至今，連續在任二七九九天，超過他的外叔公、前首相佐藤榮作創下的紀錄。對此，安倍表示，人民要問的應該不是在任的天數，而是拿出什麼成果。他指出，七年八個月來為了拿出成果，履行對國民的承諾，每天都全力以赴，累積各項成果才能迎接今天的到來；他很感謝人民在大選中給予大力支持，即使在目前困難時期仍繼續支持他。

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