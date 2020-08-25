避美制裁 WeChat偷偷更名

騰訊即時通訊應用程式「微信」海外版WeChat的企業版WeChat Work，近日已悄悄改名為「WeCom」。（取自網路）

2020-08-25 05:30:00

變成WeCom 無官方通告

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普六日簽署並發布行政命令，將從九月廿日起禁止美國公民和企業，與中國兩大社交媒體龍頭─擁有「微信」（WeChat）的騰訊公司及持有「抖音」海外版TikTok的「字節跳動」交易。中國新聞網站「觀察者網」和法國國際廣播電台（RFI）報導，專為公司行號間聯絡、內部管理及溝通使用的WeChat「企業版」WeChat Work，被眼尖網友發現已悄悄改名為「WeCom」，在其英文官網、蘋果應用程式商店App Store與Google的Google Play商店，均已隨之改名。

據報導，二○一六年推出的微信企業版WeChat Work，是唯一能與微信互通的商務軟體，即企業用戶可透過微信企業版，觸及十二億微信使用者。據報導，這次改名並沒有官方通告，可能是為了規避美國禁令等不利影響。對此，看穿騰訊手法的中國網友揶揄說，「換個馬甲（在網路上換帳號）就不認識了？」「換馬甲，（真是）國產經典操作！」「當川普是傻子？」

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中國網友揶揄「當川普傻子？」

觀察者網直指，WeChat改名和川普此前對騰訊與WeChat發布的行政命令有關；但RFI引述香港資訊科技商會榮譽會長方保僑報導，WeChat怎麼改名還是屬於騰訊，川普政府制裁的是騰訊在美國的業務，並非單獨針對WeChat；美國政府不僅要封殺針對一般用戶的WeChat，也要封殺WeChat企業版，改名WeCom應是緩兵之計，以時間換取空間；透過美國寶潔（P&G）、法國萊雅（L’Oréal ）及瑞典宜家家居（IKEA）等使用WeCom的跨國集團向華府施壓，等待美國總統大選結束後，可能會有轉機。

另一方面，同樣被美國鎖定的「字節跳動」及TikTok已宣布，最快將於廿四日對川普政府提告，要求法院裁定川普簽署的前述行政命令無效。中國外交部發言人趙立堅二十四日表示，中方支持相關企業「拿起法律武器，維護正當權益」。

華爾街日報則披露，TikTok淪為川普政府重點打擊的對象，「臉書」創辦人兼執行長札克柏格是重要推手。消息人士指稱，札克柏格去年秋天兩度前往華府，除發表公開演說，還密會共和、民主兩黨國會議員和川普，傳達「TikTok並未與臉書共享對表現自由的承諾，使美國的價值與科技優勢遭受威脅」的訊息。據報導，TikTok在美國擁有一億多名用戶，乃臉書欲稱霸社群媒體的最大挑戰。不過，白宮貿易顧問納瓦洛二十四日被問到此事時，堅決否認此事與札克柏格有關。

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