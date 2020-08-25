川普白人、西語裔支持度 優於上次選舉

華爾街日報分析，儘管川普的民調數據明顯落後拜登，但在白人、西語裔等族群的支持度，仍優於上次選舉。（美聯社）

2020-08-25 05:30:00

華爾街日報︰川普仍有機會反攻

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統大選將在十一月三日舉行，尋求連任的川普總統受武漢肺炎和種族問題影響，支持度落後民主黨對手拜登。然而，華爾街日報（WSJ）廿三日分析，川普在搖擺州落後幅度較小，且在白人選民好感度、西班牙語裔選民支持度、共和黨人投入程度等方面，都較上次選舉佳，顯示川普仍有機會反攻。

華爾街日報和國家廣播公司新聞網（NBC News）近期民調顯示，川普的支持度約四十一％，落後拜登九個百分點。然而，華爾街日報指出，川普的處境其實不如「檯面數字」緊繃。首先，WSJ/NBC在二○一六年選前三個月的民調顯示，川普當時也落後民主黨對手希拉蕊．柯林頓九個百分點，與當前情況雷同。在公眾形象方面，目前負面看待川普者，比正面看待者多十二％，但四年前的此時此刻，討厭川普的人比喜歡他的人整整多出卅三％。

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拉攏西語裔 就有機會拿下「決戰州」

川普在白人選民中的支持度也有所提升，四年前有五十四％白人討厭川普，僅卅五％喜歡，但目前兩者在伯仲之間。共和黨民調專家羅伯茲指出，川普在白人族群的支持度提升廿％很重要，因為白人佔全體選民逾七十％。至於西語裔族群，目前有卅一％支持川普，稍高於四年前的廿八％。若川普成功拉攏傾向民主黨的西語裔，就有機會拿下佛羅里達州、亞利桑那州等決戰州。

此外，各黨團結及積極與否也會影響選情。民調顯示，共和黨人過去一個月對選舉的熱情已上升，有八十五％自認對選戰「高度關切」，與民主黨的八十三％不相上下。此外，廿七％共和黨人對川普勝選表示樂觀，比上次選舉多出十一％。相較之下，在民主黨全國代表大會前，僅十九％民主黨人對拜登選情感到樂觀。

中間選民 正面看待川普比例較高

在約佔整體十三％的中間選民方面，七月的民調顯示，有廿二％對川普持正面看法，拜登僅十一％，因為該族群普遍傾向能夠挑戰華府「建制派」的候選人。再者，該族群中有四十二％希望共和黨領導國會，高於民主黨的廿五％。此外，四十八％選民認為川普在「拚經濟」上有一套，是處理經濟問題的最佳人選，僅十％認同拜登，但這些選民並未表態支持川普，反而較多人有意投給拜登。羅伯茲認為，川普的經濟牌還是最管用的，經濟議題也是選民做決定的關鍵。

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