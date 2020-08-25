川普︰下個任期 對中國要更強硬

美國共和黨自二十四日起，一連四天在北卡羅萊納州夏洛特舉行全國代表大會，重頭戲就是黨代表正式通過提名總統川普競選連任。（歐新社）

2020-08-25 05:30:00

美共和黨全代會登場 將提名川普拚連任

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國共和黨廿四至廿七日在華府和北卡羅萊納州夏洛特市（Charlotte）以現場與視訊方式召開全國代表大會，黨代表們將提名總統川普爭取連任。美國福斯新聞節目「下一場革命」（The Next Revolution）廿三日播出他廿一日的受訪內容，表明若連任成功，學校選擇權（school choice）以及對中國更為強硬，將是其第二任期的優先要務。

與此同時，川普競選團隊廿三日也公布他第二任期的施政綱領，以「為你而戰」（Fighting For You）為題，列舉經濟、教育、外交與國防等十大領域的施政重點，其中將「擺脫對中國的依賴」置於第三順位，例如要中國為武漢肺炎病毒擴散到全世界「負全部責任」、美國製造業從中國撤回一百萬個工作機會、禁止將工作機會外包給中國企業的公司獲得美國政府的合約等。另外，他還矢言在未來十個月內創造一千萬個工作機會、在二○二一年帶領美國走出疫情並回到正軌，以及維持並強化美國軍力。

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川普說，由於中國的貿易政策，他打算更強硬地反擊中國，包括考慮將美中兩國密切的經濟聯繫「脫鉤」。他指稱，過去沒有一個國家像中國那樣敲詐美國；「我們損失數十億、數千億美元，卻沒從中國得到任何好處」，「我們一無所獲，只有損失金錢」，「若他們（中國）不好好對待我們，我一定會那麼做」。

川普「十月驚奇」 中國牌仍為首選

川普在談到武漢肺炎全球大流行前的美中關係時說，「我們在處理美中關係上，做得比過去都好，我原本準備好大幹一場（rock ’N’ roll）」，「接著我們就遭到這該死的疫情打擊」。他重申，倘若民主黨候選人拜登當選，「我國將為中國所掌握」，中國「非常想要我敗選」。

外界揣測，在美中對峙升高、美國國內反中情緒高漲下，川普或許也會以中國議題做為「十月驚奇」（October surprise），以扭轉目前仍處於落後的劣勢。「十月驚奇」是指某競選陣營在十一月大選前，策劃足以影響選情的事件，藉此贏得勝選。華盛頓郵報和美國有線電視新聞網（CNN）推測，川普的「十月驚奇」可能包括研發出武漢肺炎疫苗、阿富汗完全撤軍、與北韓領導人金正恩第四次會面、與伊朗達成核協議等，但以近期態勢來看，「中國牌」可能還是首選。

民主黨全代會將焦點置於內政議題，鮮少提及外交政策和中國議題。川普還批評，民主黨全國代表大會一連用了四天「抨擊美國是必須被救贖的種族主義者及一個糟透的國家」，拜登「看到的是美國的陰暗面，我看到的是美國的偉大之處」。他說，共和黨全代會將會「非常令人振奮和正面」。

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