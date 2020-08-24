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    反對派示威擴大 白羅斯總統拒下台 下令軍隊備戰

    一名女性手持示威海報，嘲諷總統魯卡申科應被踢出政府。（法新社）

    一名女性手持示威海報，嘲諷總統魯卡申科應被踢出政府。（法新社）

    2020-08-24 05:30:00

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕獨掌大權廿六年的白羅斯（前譯白俄羅斯）總統魯卡申科，被控於本月九日的大選中舞弊連任，引發迄今未止的反政府示威。儘管美國和歐盟等西方國家接連譴責且揚言制裁，但魯卡申科依舊拒絕下台，重新舉行大選，反而痛斥外國煽動，下令軍隊進入戰備狀態。支持反對派的民眾廿三日仍不畏鎮壓，再度發動大規模抗議活動逼他下台。

    魯卡申科廿二日視察鄰近波蘭和立陶宛的格羅德諾（Grodno）地區時，指控北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）在這兩個國家的駐軍正「蠢蠢欲動」，下令國家軍隊全面備戰，加強防禦邊境，並在廿八日至卅一日間舉行大規模軍事演習。立陶宛總統諾賽達（Gitanas Nauseda）隨即駁斥，指控魯卡申科企圖利用「幻想出來的外部威脅」來轉移焦點；波蘭則指其說法是在「大內宣」；北約也否認增兵之說。

    美副國務卿訪立陶宛 商談白羅斯局勢

    立陶宛外交部表示，美國國務院副國務卿畢根（Stephen Biegun）廿四日將到訪，除了與外交、國防首長商談白羅斯局勢外，也將與流亡該國首都維爾紐斯的白羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭會晤，之後將轉往莫斯科。季哈諾夫斯卡婭廿二日向法新社表示，魯卡申科聲稱必須加強軍事防禦，旨在轉移外界對國家內部問題的關注。她已發起促進政權和平轉移的「協調委員會」，鼓舞民眾繼續抗爭，直指魯卡申科終將「沒有選擇」，必須與反對派合作。

    魯卡申科選後持續箝制輿論，除逮捕近七千人外，廿一日起更先後封鎖七十三個曾報導示威消息的新聞網站，包括美國或波蘭資助的白羅斯衛視（Belsat）、歐洲新聞台（Euronews）等媒體。

    白羅斯首都明斯克廿三日持續出現反政府示威，要求獨裁總統魯卡申科下台。 （美聯社）

    白羅斯首都明斯克廿三日持續出現反政府示威，要求獨裁總統魯卡申科下台。 （美聯社）

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